Энергетика
Московский Комсомолец«Нафтогаз» разъяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Витренко отметил, что Украина не намерена пересматривать тарифы, если прокачка российского газа через украинскую территорию продолжится после 1 января 2020 года. Если же российская сторона будет настаивать на текущей позиции, это приведет к прекращению транзита.
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Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о требовании компенсаций от России при прекращении транзита
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Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
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