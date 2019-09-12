Энергетика
Московский Комсомолец«Нафтогаз» разъяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Витренко отметил, что Украина не намерена пересматривать тарифы, если прокачка российского газа через украинскую территорию продолжится после 1 января 2020 года. Если же российская сторона будет настаивать на текущей позиции, это приведет к прекращению транзита.
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Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о требовании компенсаций от России при прекращении транзита
Парламентская газета12 сентября в 08:12
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:59, Вашингтон
Политика
Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала
Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ, МВД и Генпрокуратуре оценить работу чиновников, связаных с защитой экологии Байкала.
VSE42.RU вчера в 11:56
Армия и оружие
Шойгу наградил военного, спасшего командира в Сирии
Аргументы и Факты вчера в 15:59
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru 15:24
Общество
Сноуден рассказал о тайной свадьбе в Москве
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден два года назад тайно женился в России на своей давней подруге Линдсей Миллс.
Известия вчера в 18:41
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Со слов главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, перед республикой стоит цель максимальной интеграции с Россией.
Инфорос 12 сентября в 09:54
Энергетика
США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке
Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета 20:26
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Кино
Джеймс Ганн раскрыл актерский состав сиквела «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн, снявший две части «Стражей Галактики», опубликовал в твиттере актерский состав сиквела «Отряда самоубийц».
Афиша Daily 10:11
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Политика
США отложат введение новых пошлин на китайские товары
В США решили отложить введение новых пошлин на товары из Китая до 15 октября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
РЕН ТВ 11 сентября в 19:30
Гаджеты
«Умные» очки от Huawei и Gentle Monster поступили в продажу
Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
Ридус вчера в 10:11
Армия и оружие
Аравийская коалиция устанавливает причастных к атакам на саудитов
Расследование организовала аравийская коалиция, чтобы установить конкретных лиц, ответственных за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
News.ru 16:35
Здоровье
Пенсионную реформу затеяли, чтобы очистить Россию от нищих стариков
Чиновники, оправдывая пенсионную реформу, говорят, что это общемировая тенденция, хотя и ничего не предпринимают, чтобы эффективно повысить рождаемость, а также помощь пожилым людям найти работу и адаптироваться к современной жизни.
Свободная Пресса 03:00
Гаджеты
Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей
iReactor вчера в 18:43
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Футбол
Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК 13:53
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru 12 сентября в 10:25
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по сбору и приготовлению грибов
Вдобавок Роспотребнадзор предостерегает от приобретения сушеных, соленых, маринованных и консервированных грибов у случайных людей.
Москва 24 вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике
StarHit.ru 02:00
Энергетика
Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 07:05
Политика
В ЦРУ рассекретили документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов и птиц, для шпионажа в период "холодной войны", один из проектов предполагал использование голубей для получения фотоснимков в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
РИА Новости 20:43
Экономика
На модернизацию общественного транспорта потребуется 2 трлн рублей
На обновление городского транспорта по всей стране необходимо 2,1 триллиона рублей инвестиций, подсчитали в ВЭБ.
Российская газета вчера в 04:14
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 18:18
Экономика
Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Авто
В Сети впервые показали новый Land Rover Defender Pickup
10 сентября 2019 года компания Land Rover показала возрожденный внедорожник Defender.
CarsWeek.ru вчера в 06:45