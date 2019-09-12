Энергетика
Московский Комсомолец«Нафтогаз» разъяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Витренко отметил, что Украина не намерена пересматривать тарифы, если прокачка российского газа через украинскую территорию продолжится после 1 января 2020 года. Если же российская сторона будет настаивать на текущей позиции, это приведет к прекращению транзита.
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Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о требовании компенсаций от России при прекращении транзита
Парламентская газета12 сентября в 08:12
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