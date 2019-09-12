Энергетика

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Нафтогаз» разъяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Витренко отметил, что Украина не намерена пересматривать тарифы, если прокачка российского газа через украинскую территорию продолжится после 1 января 2020 года. Если же российская сторона будет настаивать на текущей позиции, это приведет к прекращению транзита.
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«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

РИА Новости11 сентября в 18:26

Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о требовании компенсаций от России при прекращении транзита

Парламентская газета12 сентября в 08:12

Жизнь после транзита: «Нафтогаз» описал сценарии переговоров по газу

РЕН ТВ11 сентября в 18:50

«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по контракту с Россией

Москва 2411 сентября в 19:36

«Нафтогаз» объяснил требования по транзитному контракту с Россией

Газета.Ru11 сентября в 21:00

Киев потребует у России миллиарды за новый договор о газе

URA.Ru11 сентября в 23:13

Энергетик указал на помехи для заключения транзитного контракта с Украиной

Известия12 сентября в 04:52
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
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Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
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Врачи прекратили интенсивное лечение Анастасии Заворотнюк

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Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

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Волки напали на трех человек в Крыму

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В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК

В первый день после релиза Borderlands 3 на ПК пиковое значение уникальных игроков в два раза превысило тот же показатель предыдущей части серии за все время.
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ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну

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Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал в отставку.
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В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже

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РИА Новости вчера в 20:53
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Правительство признало невозможным отмену восьмичасового рабочего дня

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Мой Брянск 12 сентября в 23:29
Технологии

Оборудование для блокировки Telegram испытают в Тюмени

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Главный онколог России назвал основные факторы развития рака

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что на развитие рака влияют сразу несколько факторов, причем их опасность можно минимизировать.
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Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
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«Барселона» без Месси разгромила «Валенсию» Черышева

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Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки

Площадь природных пожаров в России увеличилась за сутки до 207 гектаров, хотя возгорания активно тушат.
АБН 11 сентября в 21:32
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Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru 11 сентября в 20:12
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