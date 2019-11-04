Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.
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"Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф", — сообщил директор украинской энергетической компании на своей странице
 в Facebook.
Народные новости04 ноября в 23:53

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Сумма иска к «Газпрому» может быть снижена, заявили в «Нафтогазе»

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«Нафтогаз» может снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд в случае сохранения транзита

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На Украине назвали условие для снижения суммы иска к Газпрому

REGNUMвчера в 05:13

Не верится. Украина готова снизить претензии к России в рамках газовых споров

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«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» декларацию о поставках газа на Донбасс

Российская газета04 ноября в 14:08
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