с чего всё началось

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

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Политика Демократы назначили дату первых слушаний об импичменте Трампа Демократы обвиняют Трампа в попытке давления на президента Украины для начала расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита нынешней предвыборной гонки от демократической партии.

Технологии Seagate выпустит жёсткие диски на 20 ТБ в будущем году Заявлено, что первые коммерческие модели с термомагнитной технологией записи HAMR выйдут в будущем году.

Происшествия Чрезвычайную ситуацию объявили в аэропорту Амстердама Чрезвычайная ситуация объявлена в среду, 6 ноября, вечером в голландском аэропорту Схипхол.

Здоровье Томское здравоохранение получит дополнительные средства по нацпроектам Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на пленарном заседании Дня главы муниципального образования сообщил о средствах, которые будут выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения.

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Происшествия В Оренбургской области работницу элеватора насмерть засыпало семечками Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели работницы элеватора, которая, предположительно, задохнулась, упав в коробку с семечками, сообщает следственное управление СК РФ по области.

Шоу-бизнес Ольга Бузова впервые заговорила о домашнем насилии Ольга Бузова впервые заговорила о домашнем насилии Телеведущая Ольга Бузова затронула тяжелую тему.

Политика Бывший глава МИД Украины рассказал о перепалке с Лавровым Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что в процессе переговоров в Минске у него произошла эмоциональная перепалка с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Авто Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот» Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.

Музыка Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия» Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.

Футбол Дзагоев не выйдет против «Ференцвароша», но может сыграть с «Сочи» Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, не игравший с февраля из-за травмы, полетел с командой в Венгрию, но против «Ференцвароша» не выйдет.

Здоровье Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.

Шоу-бизнес Катрин Денев перенесла ишемический инсульт Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Здоровье Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.

Футбол Сергей Семак оценил шансы «Зенита» после поражения от «Лейпцига» Шанс был в быстрых атаках, сегодня мы в них выходили, были моменты, которые мы не реализовали.

Происшествия Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.

Авто Россияне купили новых автомобилей на 1,8 трлн рублей По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1 трлн 819 млрд рублей.

Происшествия Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.

Политика Украинская националистка рассказала, как Киев может «победить» Москву Националистка отметила, что Порошенко якобы удалось "протянуть украинскую линию" на международном уровне, однако Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".