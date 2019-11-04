Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.
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«Нафтогаз» в новом арбитраже требует от «Газпрома» более $12,2 млрд

News.ruвчера в 03:37

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

РБК04 ноября в 16:26

«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

Коммерсантъ04 ноября в 13:51

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

РИА Новости04 ноября в 15:20

«Нафтогаз» требует пересмотреть транзитный тариф с «Газпромом»

RT на русском04 ноября в 14:43

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» почти 12 миллиардов долларов

Эхо Москвы04 ноября в 19:04

Новые исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому» содержат пересмотр транзитного тарифа

ТАСС04 ноября в 13:25
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Lenta.ru 08:35
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Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro

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Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

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Lenovo One объединит Windows и Android

Китайский бренд Lenovo работает над новой системой, которая объединит ОС Windows и Android. Речь идёт о некоем продукте Lenovo One.
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Происшествия

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Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
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Собчак рассказала о поцелуе с Филиппом Янковским

Ксения Собчак рассказала, как целовалась с Филиппом Янковским во время съемок фильма «Номер один».
Uznayvse.ru 09:01
Спорт

Стадион «Нижний Новгород» перейдет в собственность региона в 2020 году

Стадион «Нижний Новгород» будет передан в собственность Нижегоросдкой области 1 января 2020 года.
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Армия и оружие

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

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Футбол

Отец 19-летнего Холанна сообщил о желании форварда выступать в АПЛ

Отец форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанна подтвердил, что сын открыт для продолжения карьеры в Англии.
Матч ТВ 20:07
Культура

Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Peterburg2.ru 04:42
Происшествия

В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката

В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Происшествия

Появились кадры с места атаки боевиков на погранзаставу в Таджикистане

Lenta.ru 02:06
Шоу-бизнес

Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Паттинсоном

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Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
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Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

РИА Новости 07:28
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля

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Bimru.ru 07:26
Армия и оружие

В Госдепе рассказали о добыче нефти в подконтрольных США районах Сирии

Нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями на благо живущих здесь общин.
Российская газета 20:59
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Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма

Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Экономика

Набиуллина назвала условия снижения ставок по ипотеке до 7-8%

К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объем предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
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В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята

Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
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Политика

Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту

Эк-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в киевском аэропорту Борисполь с представителем президента Украины в кабинете министров, руководителем парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом.
Известия 18:03
Политика

В Госдепе заявили, что США почти ничего не известно о новом главаре ИГ

США практически ничего не знают о личности того, кто стал новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии

Как рассказала звезда, в своё время, когда она переживала домашнее насилие, она боялась кому-то об этом рассказывать, поскольку ей было стыдно.
Bimru.ru 02:41
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В России покажут фильм годичной давности с Джонни Деппом

SM News 18:24
Политика

Азербайджан вручил послу России ноту протеста

Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС 09:31
Футбол

Гильерме пропустил курьезнейший гол после удара Роналду

На третьей минуте встречи в Москве вратарь хозяев Маоринато Гильерме не сумел зафиксировать мяч после удара Криштиану Роналду со штрафного, и тот между ног стража ворот закатился в сетку.
Газета.Ru 13:07
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