Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.
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с чего всё началось
"Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф", — сообщил директор украинской энергетической компании на своей странице в Facebook.Народные новости04 ноября в 23:53
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Исполнительный директор «Нафтогаза» раскрыл подробности иска к «Газпрому»
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