с чего всё началось

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.

Экономика Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Происшествия После дела о «пьяном» мальчике уволился главный судмедэксперт Подмосковья Главный судмедэксперт Подмосковья Владимир Клевно уволился по собственному желанию, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в правительстве Московской области.

Футбол «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА Московский футбольный клуб "Локомотив" дома уступил туринскому "Ювентусу" в матче Юношеской лиги УЕФА.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

Гаджеты Лиза Су пообещала чипы AMD Ryzen 4000 в начале 2020 года Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что новое поколение APU Ryzen 4000 семейства Renoir запустят в начале следующего года.

Происшествия Михаила Светова вызвали на допрос в СК Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.

Происшествия В Башкирии из колонии сбежал опасный насильник В Мелеузе из колонии сбежал заключенный, сообщает УФСИН Башкирии.

Общество Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.

Спорт Дисквалифицированным за допинг могут запретить занимать госдолжности Министерство спорта России предложило запретить занимать государственные должности в России дисквалифицированным за допинг лицам.

Общество Суд оштрафовал правозащитное общество «Мемориал» на 300 тысяч рублей Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей международное правозащитное общество "Мемориал" за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.

Политика Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.

Политика Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.

Общество Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.

Гаджеты В России теперь можно арендовать iPhone За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

Общество КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.

Происшествия Впавшая в кому экс-жена Цеповяза оставила записку На имущество Натальи, которая по условиям брачного договора с Цеповязом является директором агрофирмы «Слава Кубани», наложен арест.