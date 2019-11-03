с чего всё началось

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

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Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.

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Здоровье Подмосковные врачи рассказали о вреде электронных сигарет Из-за страха перед курением обычных сигарет, люди переключается на их электронные аналоги, которые по своей сути являются обычными парогенераторами, где жидкость нагревается и испаряется.

Общество Катрин Денев перенесла ишемический инсульт Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Финансы МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.

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Происшествия Разборки за «Кресты» рассмотрят заново Оправдательный вердикт признали вынесенным с нарушением Верховный суд России (ВС) отменил оправдательный приговор для бывшего заместителя начальника УФСИН Сергея Мойсеенко и предпринимателя Игоря Захарова: летом коллегия присяжных признала их невиновными в убийстве одного из кураторов строительства крупнейшего СИЗО в Европе «Кресты» Николая Чернова.

Политика Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.

Политика Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.

Политика Украинский репортер донес на жителя Донбасса в СБУ Репортер украинского телеканала ICTV Владислав Круглов оказался в центре скандала после того, как решил "слить" одного из опрошенных им жителей Донбасса Службе безопасности Украины (СБУ).