Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.
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"Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф", — сообщил директор украинской энергетической компании на своей странице в Facebook.Народные новости04 ноября в 23:53
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Исполнительный директор «Нафтогаза» раскрыл подробности иска к «Газпрому»
Народные новости04 ноября в 23:53
«Нафтогаз» повышает ставки: подтвержден иск против «Газпрома» на $ 12 млрд
Евразия Daily02 ноября в 19:50
«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» декларацию о поставках газа на Донбасс
Российская газета04 ноября в 14:08
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