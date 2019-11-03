Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.
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с чего всё началось
"Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф", — сообщил директор украинской энергетической компании на своей странице
 в Facebook.
Народные новости04 ноября в 23:53

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Исполнительный директор «Нафтогаза» раскрыл подробности иска к «Газпрому»

Народные новости04 ноября в 23:53

«Нафтогаз» повышает ставки: подтвержден иск против «Газпрома» на $ 12 млрд

Евразия Daily02 ноября в 19:50

«Нафтогаз» намерен пересмотреть транзитный тариф с «Газпромом»

Аргументы и Факты04 ноября в 15:46

«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

Коммерсантъ04 ноября в 13:51

«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» предоставить декларацию о поставках газа в Донбасс

ФАН04 ноября в 14:09

«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» декларацию о поставках газа на Донбасс

Российская газета04 ноября в 14:08

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» почти 12 миллиардов долларов

Эхо Москвы04 ноября в 19:04
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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

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Общество

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Происшествия

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На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Общество

В Турции пропал гражданин России

«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.
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ТАСС 05:56
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Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

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Шоу-бизнес

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Армия и оружие

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Индия расширит военно-техническое сотрудничество с Россией

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Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

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Происшествия

Разборки за «Кресты» рассмотрят заново

Оправдательный вердикт признали вынесенным с нарушением Верховный суд России (ВС) отменил оправдательный приговор для бывшего заместителя начальника УФСИН Сергея Мойсеенко и предпринимателя Игоря Захарова: летом коллегия присяжных признала их невиновными в убийстве одного из кураторов строительства крупнейшего СИЗО в Европе «Кресты» Николая Чернова.
Коммерсантъ 09:19
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Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане

Десять человек получили травмы в результате столкновения пассажирской "Газели" и автомобиля Lada, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
ТАСС 12:34
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Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации

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Технологии

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Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой

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Украинский репортер донес на жителя Донбасса в СБУ

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Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело

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Фигурное катание

Тарасова о судействе в парном катании: Хотелось бы больше конкретики

В интервью Sport24 Тарасова отметила, что ей хочется понять критерии, по которым судьи сейчас оценивают выполнение элементов.
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Онкологами названа болезнь, после которой часто развивается рак

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Московский Комсомолец 04 ноября в 22:01
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