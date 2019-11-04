Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Политика Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2» Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.

Шоу-бизнес Друг Максима Фадеева опасается за здоровье продюсера Друг продюсера Максима Фадеева известный адвокат Сергей Жорин выразил беспокойство по поводу состояния здоровья композитора.

Политика Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.

Политика Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".

Наука Для получения биоактивных молекул созданы новые катализаторы Ученые рассказали, что во время синтеза к данным катализаторам присоединяются молекулы реагентов, энергия видимого света активирует в них реакционные центры, чтобы процесс смог двигаться в нужном направлении.

Армия и оружие National Interest признал превосходство России в «космической гонке» Американское издание National Interest опубликовало посвященный «космической гонке» материал, в котором признало превосходство России над Соединенными Штатами.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Политика Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.

Происшествия У берегов Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 у берегов Тонга. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

Политика Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

Энергетика На Камчатке подорожали бензин и дизтопливо Цены на самые популярные марки бензина выросли на 25 копеек, а дизтопливо подорожало сразу на 1 рубль 65 копеек.

Здоровье Мы все - одной ткани Журналисты, добровольцы, уже поделившиеся своей тканью ради спасения больных, медики, благотворители проедут по городам и селам, чтобы набрать армию доноров.

Общество Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.

Гаджеты Apple и Valve совместно разрабатывают AR-шлем Инсайдеры сообщают о совместном проекте Apple и Valve. Компании сосредоточат усилия и создадут AR-шлем.

Шоу-бизнес Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.

Происшествия На Камчатке проверяют данные об избиении женщиной малолетнего ребенка В полиции Камчатки проводят доследственную проверку по факту избиения малолетнего ребёнка в семье, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД РФ.

Культура Путин поздравил с юбилеем Александра Градского Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Экономика Госдолг США превысил рекордные $23 трлн По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.

Политика Экс-депутат Рады: Зеленский не является хозяином Офиса президента Бывший депутат Верховный рады Анна Герман заявила в эфире телеканала «112 Украина», что украинский лидер Владимир Зеленский «точно не является хозяином» Офиса президента.

Армия и оружие Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.

Здоровье Медики назвали опасный возраст для мужчин и женщин Как выяснили учёные, именно в этих возрастных категориях у мужчин и женщин повышается риск возникновения инфаркта или инсульта.