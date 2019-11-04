Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.
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«Нафтогаз» требует пересмотреть транзитный тариф с «Газпромом»

RT на русскомвчера в 14:43

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

РБКвчера в 16:26

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

РИА Новостивчера в 15:20

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» почти 12 миллиардов долларов

Эхо Москвывчера в 19:04

Нафтогаз раскрыл содержание нового иска против Газпрома

Взгляд.рувчера в 14:30

«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

Коммерсантъвчера в 13:51

Новые исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому» содержат пересмотр транзитного тарифа

ТАССвчера в 13:25
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Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
Коммерсантъ вчера в 17:18
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

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Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения

Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин скончался 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, информирует пресс-служба суда.
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Политика

Помпео: Трамп признал угрозу со стороны Китая

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео во вторник, 5 ноября, сообщил, что американский президент Дональд Трамп признал угрозу, которая связана с Коммунистической партией Китая.
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Infiniti показала изображение нового купе-кроссовера QX55

Компания Infiniti опубликовала свежее тизерное изображение нового купе-кроссовера QX55.
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Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены

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Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери

Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
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Происшествия

СК возбудил дело по факту смерти двух детей в Приморье

RT на русском 00:09
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Stellar уничтожил токены XLM на $4 млрд. Цена альткоина выросла на 16%

Некоммерческая организация Stellar Development Foundation (SDF) уничтожила 55 млрд токенов XLM.
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Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии

Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.
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Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
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Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией

ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
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О желании создать сиквел Horizon Zero Dawn в апреле 2017 года говорил нарративный директор Guerrilla Games Джон Гонзалез (John Gonzalez).
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Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

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Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
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Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР

Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
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Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

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Понятие военной тайны собрались вернуть в законодательство России

В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны.
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«Если против нас ставят автобус — значит, боятся». Тедеско — о судьях, стиле и проблемах «Спартака»

После первого поражения в «Спартаке» — от тульского «Арсенала» (0:1) — Доменико Тедеско поговорил с журналистами о недовольстве судьями, составе «Спартака» и разнице в стилях между чемпионатами России и Германии.
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Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».
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Хабаровские власти помогут вывезшему детей из Швеции россиянину

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Китай успешно вывел на орбиту три спутника

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На поиски пропавших рыбаков в Приморье вышли военные

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Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
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Как работают Яндекс.Новости?
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