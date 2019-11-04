Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Грузовой лифт с двумя рабочими упал в роддоме в Санкт-Петербурге, сообщило городское ГУ МЧС.
РИА Новости вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери
В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда вчера в 03:20
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
Коммерсантъ вчера в 17:18
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Общество
У «Альфа-банка» произошла утечка данных клиентов
В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Происшествия
Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения
Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин скончался 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, информирует пресс-служба суда.
Московский Комсомолец 00:44
Политика
Помпео: Трамп признал угрозу со стороны Китая
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео во вторник, 5 ноября, сообщил, что американский президент Дональд Трамп признал угрозу, которая связана с Коммунистической партией Китая.
Аргументы недели 01:31
Авто
Infiniti показала изображение нового купе-кроссовера QX55
Компания Infiniti опубликовала свежее тизерное изображение нового купе-кроссовера QX55.
Автоновости дня вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости вчера в 14:51
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти двух детей в Приморье
RT на русском 00:09
Экономика
Stellar уничтожил токены XLM на $4 млрд. Цена альткоина выросла на 16%
Некоммерческая организация Stellar Development Foundation (SDF) уничтожила 55 млрд токенов XLM.
РБК 02:14
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии
Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.
Известия вчера в 22:49
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%
Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва вчера в 07:13
Игры
Guerrilla Games намекнула на разработку сиквела Horizon Zero Dawn в одной из новых вакансий
О желании создать сиквел Horizon Zero Dawn в апреле 2017 года говорил нарративный директор Guerrilla Games Джон Гонзалез (John Gonzalez).
3DNews 01:43
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Общество
Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР
Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Известия вчера в 21:05
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Армия и оружие
Понятие военной тайны собрались вернуть в законодательство России
В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны.
Известия вчера в 17:25
Футбол
«Если против нас ставят автобус — значит, боятся». Тедеско — о судьях, стиле и проблемах «Спартака»
После первого поражения в «Спартаке» — от тульского «Арсенала» (0:1) — Доменико Тедеско поговорил с журналистами о недовольстве судьями, составе «Спартака» и разнице в стилях между чемпионатами России и Германии.
Sport24.ru 00:30
Политика
Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».
Известия вчера в 20:10
Общество
Хабаровские власти помогут вывезшему детей из Швеции россиянину
Российская газета 02:08
Космос
Китай успешно вывел на орбиту три спутника
ЭКД вчера в 03:01
Происшествия
На поиски пропавших рыбаков в Приморье вышли военные
АиФ Владивосток вчера в 22:33
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru вчера в 05:29