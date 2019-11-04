Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.
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«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

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«Нафтогаз» раскрыл содержание нового иска против Газпрома

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«Нафтогаз» требует пересмотреть транзитный тариф с «Газпромом»

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«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

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«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

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Новые исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому» содержат пересмотр транзитного тарифа

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