Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.
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Происшествия
Семьям погибших на танкере в Находке выплатят по миллиону рублей
Телеканал 360° вчера в 20:18
Футбол
«Барселона» пытается скрыть травму Дембеле
По информации источника, француз получил травму мышцы бедра левой ноги в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии» (2:1). Отмечается, что каталонский клуб пытается скрыть эту информацию, как по ходу текущего сезона делал с форвардом Лионелем Месси.
Матч ТВ 15:44
Политика
Бабченко подтвердил, что покинул Украину
Радио Sputnik вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Леонид Барац развелся со второй женой
«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru 00:30
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия вчера в 14:20
Политика
В Киеве заявили о готовности к ситуации с прекращением транзита газа
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина готова к ситуации, если транзит российского газа через страну будет прекращён.
RT на русском 17:25
Кино
Названа дата выхода нового мультфильма про Человека-паука
Киностудия Sony Pictures выпустит сиквел мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 8 апреля 2022 года.
Piter.tv вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
7Дней.ру 13:12
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Экономика
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Коммерсантъ 09:35
Политика
Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Политика
В Белом доме заявили, что готовы к импичменту Трампа
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, что в администрации надеются, что демократы придут в себя и осознают, что президент не сделал ничего плохого.
RuNews24.ru 02 ноября в 03:50
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру
Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
OAnews 06:21
Политика
Трамп: Хотим заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР
Глава Белого дома считает, что Россия и Китай хотели бы заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями, "особенно когда дело касается ядерного оружия", - цитирует ТАСС президента США.
Российская газета 17:31
Футбол
«Сампдория» обыграла СПАЛ благодаря голу на 91-й минуте
Встреча прошла на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий «Сампдории» Джанлука Капрари, отправивший мяч в ворота СПАЛа в компенсированное время игры.
Чемпионат 16:38
Политика
США официально заявили о выходе из Парижского соглашения
США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 17:06
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Теннис
Надаль стал первой ракеткой мира
Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира, заработав 9585 баллов.
Inc-news.ru 01:28
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42