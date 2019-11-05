с чего всё началось

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Экономика Песков: Новое повышение ставки НДС не обсуждается Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Каких-либо обсуждений на счет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет, нет также каких-то планов на этот счет".

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Сколько в тюрьмах call-центров О том, что в исправительных учреждениях существуют нелегальные call-центры, ФСИН сообщала еще в 2016 году: за 2015-й было выявлено более 1,2 тыс. подобных преступлений.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.

Экономика Сахарным заводам в России предрекли банкротство Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт.

Наука Ученые нашли факторы, которые предсказывают личный успех В новой работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые впервые статистически измерили влияние различных черт личности и факторов на достижение успеха.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.