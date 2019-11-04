Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.
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Происшествия
В роддоме на Солидарности мужчины упали в шахту лифта
78.ru вчера в 10:38
Экономика
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Происшествия
СК опубликовал кадры нападения на детсад в Нарьян-Маре
Камеры видеонаблюдения отследили путь 36-летнего Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
BFM.ru 03:43
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска
Жителей Кузбасса 49-ти и 35-ти лет задержали по подозрению в убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.
Газета.Ru 02:21
Общество
Эксперт призвал кратно увеличить штрафы за утечки персональных данных
В Альфа-банке РИА Новости сообщили, что на данный момент известно об утечке данных 15 клиентов, но их средства в безопасности, проводится внутреннее расследование.
РИА Новости 03:29
Шоу-бизнес
Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения
5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
WMJ.ru 01:11
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 03 ноября в 15:41
Хоккей
Тим Стэплтон с негативом вспоминает о России и КХЛ
Тим Стэплтон жёстко прошёлся по лиге и уважаемым тренерам. Мы иногда жалуемся, что про нас редко вспоминают в Америке.
Чемпионат вчера в 09:45
Политика
Власти Украины планируют ликвидировать более трети госпредприятий
Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью".
ТАСС 02:29
Футбол
«Спартак» дома проиграл «Арсеналу», это первое поражение Тедеско в РПЛ
Спорт день за днем вчера в 13:02
Космос
«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Ученые получили данные с американского межпланетного аппарата «Вояджер-2», который в прошлом году вышел в межзвездное пространство.
РБК вчера в 23:32
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Финансы
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 03:01
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза вчера в 15:12
Авто
В Туле наладят производство нового Haval H5
Китайский Haval привезёт в Россию рамный внедорожник H5, который по факту выступает копией Great Wall Hover H5, ушедшего с российского рынка в 2015 году.
SpeedMe 03:32
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Общество
Пропаганда Киселева не действует на образованных гуманитариев
Производство гуманитариев — бизнес, многие поступают в вузы за взятки, поэтому и качество выпускников низкое.
Столица С вчера в 10:09
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Общество
Названы регионы России с самым доступным дизельным топливом
Меньше всего топлива на свою зарплату могут купить жители Дагестана (504 литра) и Карачаево-Черкессии (508 литров).
Российская газета 01:30
Происшествия
В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»
Сегодня, 5 ноября, появилась информация о том, что 60 работников петербургского отделения торговой сети «Лента» оказались на амбулаторном лечении из-за отравления.
Discover24 03:35
Общество
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах
Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
РБК вчера в 22:28
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие
Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Газета.Ru вчера в 18:29