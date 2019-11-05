Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.
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Украина поставила России условие по газу

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«Нафтогаз» требует пересмотреть транзитный тариф с «Газпромом»

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Эхо Москвывчера в 19:04
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:22, Вашингтон
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В США заявили о неготовности противостоять угрозам РЭБ

Эксперты заявили, что военнослужащие США «забыли основные уроки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их не заставляют переучивать эти навыки, так как даже крупные учения нереально просты».
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США выходят из Парижского соглашения по климату

Госсекретарь США уведомил, что Вашингтон начал процедуру выхода из Парижского соглашения ООН об изменении климата.
LentaChel.ru 03:53
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СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
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Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
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«Зенит» сыграет с «Лейпцигом» без Лунёва

Ответный матч Лиги Чемпионов «Зенит» - «РБ Лейпциг» состоится в Санкт-Петербурге 5 ноября, начало в 20:55 МСК.
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Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
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Политика

Украина надеется вскоре получить снайперские винтовки из Канады

Украина надеется в ближайшее время получить снайперские винтовки из Канады, сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
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По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
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Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля.
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Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска

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Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
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Коммерсантъ 03:13
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
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На восстановление газона «Казань Арены» потратят 96 млн рублей

Kazanfirst.ru вчера в 09:34
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Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
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«Аэрофлот» попросил отсрочить обязательную установку камер в самолетах

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Самолету с российским вице-премьером на борту отказали в пролете над Эстонией

Власти Эстонии не разрешили пролет через свою территорию самолету с вице-премьером правительства России на борту.
Lenta.ru 04:06
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
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Издевательства россиянки над голодным ребенком попали на видео

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Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

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Apple предупредила об отключении старых iPhone от интернета

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В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

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Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

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Четыре человека погибли в ДТП в ЕАО

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«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства

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РБК вчера в 23:32
Армия и оружие

В Сирии задержали сестру убитого лидера «Исламского государства»

Власти Турции задержали в Сирии старшую сестру убитого лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу-Бакра аль-Багдади.
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Иран заявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна вновь уменьшит выполнение обязательств по ядерной сделке.
УтроNews 03:50
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