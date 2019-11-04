Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.
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Шоу-бизнес
Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля
В феврале этого года спектакль "Посвящение Еве" с участием народного артиста СССР Василия Ланового не состоялся из-за плохого самочувствия 85-летнего актера.
Газета.Ru 11:03
Политика
Владимир Путин отправил в отставку главу УМВД по Тюменской области
Президент России Владимир Путин 4 октября подписал указ об освобождении с должности начальника УМВД по Тюменской области, генерал-майора полиции Юрия Алтынова.
NashGorod.ru 22:25
Космос
Во время испытания новейшего космического корабля не раскрылся парашют
В пресс-релизе NASA сообщается о том, что система спасения была спроектирована с тремя парашютами, однако успешное раскрытие только двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности членов экипажа.
RuNews24.ru 15:29
Политика
В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском 16:25
Происшествия
Тела двух малолетних детей обнаружили в Приморье
Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения в селе Хвалынка Спасского района тел двух детей.
ТАСС 19:53
Происшествия
В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна вчера в 01:53
Кино
Названы самые жуткие герои фильмов ужасов всех времен
РЕН ТВ 02 ноября в 05:02
Армия и оружие
Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»
Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru 21:57
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Как сообщает ToDay News Ufa, в Китае, на международном автосалоне в Гуанчжоу, 22 ноября пройдет презентации новой модели кроссовера KIA KX3 и в тот же день начнут принимать заказы на эту новинку.
ToDay News Ufa 10:16
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53
Экономика
Госдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.
Коммерсантъ 01 ноября в 19:20
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
7Дней.ру 13:12
Хоккей
Тим Стэплтон с негативом вспоминает о России и КХЛ
Тим Стэплтон жёстко прошёлся по лиге и уважаемым тренерам. Мы иногда жалуемся, что про нас редко вспоминают в Америке.
Чемпионат 09:45
Происшествия
Пропавший молодой человек с аутизмом найден мёртвым в Челябинске
Напомним, молодой человек, страдающий аутизмом, потерялся две недели назад на парковке строительного рынка «Перекресток».
Pchela.News 07:20
Экономика
Президент Беларуси внес в Нацсобрание проект бюджета на 2020 год
Доходы бюджета составят 39,5 миллиардов белорусских рублей В Палату представителей Национального собрания Беларуси за подписью президента Александра Лукашенко поступили проекты бюджетов на 2020 год и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
Союзное Вече 03:19
Шоу-бизнес
В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена
В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.
Коммерсантъ 13:25
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Финансы
Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, что является рекордным показателем роста доходов.
РИА Новости 21:36
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва 07:13
Происшествия
В Оренбургской области произошло ДТП с тремя пострадавшими
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП с грузовиком в Свердловской области погибли три человека.
RT на русском 12:05
Общество
В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю
Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.
Газета.Ru 15:07
Энергетика
На Сахалине подорожали бензин и дизтопливо
Бензин подорожал на 20—25 копеек, дизельное топливо прибавило в цене сразу 1 рубль 65 копеек.
REGNUM 22:37
Авто
Скидки в ноябре на свои автомобили объявил АвтоВАЗ
Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA в ноябре 2019 года.
Автоновости дня 00:16
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Шоу-бизнес
Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери
В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда 03:20