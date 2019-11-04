Общество
РИА Новости«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.
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Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Происшествия
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 18:12
Космос
«Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года
REGNUM 01 ноября в 23:52
Общество
Во «ВКонтакте» назвали причины сбоя в работе соцсети
Сбой в работе крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» произошел из-за проблем у партнерского центра обработки данных.
Forbes 10:29
Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Политика
США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения
США направили официальное уведомление ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.
Российская газета 16:20
Шоу-бизнес
Новый муж Собчак снял обручальное кольцо
Ксению Собчак и Константина Богомолова заметили в Италии. Режиссер был без обручального кольца.
Дни.ру вчера в 02:46
Политика
Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.
ФАН 07:01
Игры
На BlizzCon 2019 показали новые арты из Diablo IV
В рамках презентации Blizzard представила арты и скриншоты из Diablo IV, а также поделилась информацией о различных уровнях экипировки.
CyberSport.ru 02 ноября в 15:03
Общество
Авиакомпании США проведут показательные полёты Boeing 737 MAX
Говорит Москва 04:44
Армия и оружие
Почему «Булава» не летает на запад
30 октября атомный стратегический подводный ракетоносец К-549 «Князь Владимир» (проект 955А «Борей-А») впервые произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-30 «Булава» из акватории Белого моря, поразив условную цель на полигоне Кура (Камчатка).
Ведомости 16:15
Здоровье
Перед сном — лучшее время принимать препараты против гипертонии
Люди с высоким артериальным давлением, которые принимают все назначенные антигипертензивные препараты за один раз перед сном, лучше контролируют кровяное давление, по сравнению с теми, кто принимает лекарственные препараты утром.
Medical Insider 02 ноября в 13:21
Политика
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Автоспорт
Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США
Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
RT на русском 02:00
Армия и оружие
Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади
Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии.
ТАСС 18:28
Политика
Супруга экс-генпрокурора Украины Луценко покинула Верховную раду
Депутат Верховной рады и супруга экс-генпрокурора Украины Ирина Луценко объявила об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем.
РЕН ТВ 12:05
Футбол
Тен Хаг не собирается покидать «Аякс» ради «Баварии»
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» заявил, что не намерен покидать амстердамский клуб ради «Баварии», сообщает в своем Twitter журналист Sky Sports Каве Солхеколь.
Спорт-Экспресс 14:35
Культура
Путин поздравил с юбилеем Александра Градского
Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ вчера в 02:48
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Авто
Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке
Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Автоновости дня 02 ноября в 11:54
Авто
Представлен обновленный Hyundai Grandeur
Компания Hyundai рассекретила обновлённый седан Azera, известный в России, как Grandeur.
За рулем Кубань 02:24
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Армия и оружие
На вооружение Британии поступил новый противолодочный самолёт
Ореанда-Новости 12:40
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Политика
Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО
Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".
РИА Новости 16:44
Общество
Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 01:15