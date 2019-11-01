Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что предложенная Россией скидка на поставку газа на Украину без посредников в обмен на отказ компании от $3 млрд победы в Стокгольмском арбитраже окупится через 28 лет.

«Нафтогаз»: российская скидка на газ окупится через 28 лет

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