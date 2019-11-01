Экономика
RT на русском«Нафтогаз»: российская скидка на газ окупится через 28 лет
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что предложенная Россией скидка на поставку газа на Украину без посредников в обмен на отказ компании от $3 млрд победы в Стокгольмском арбитраже окупится через 28 лет.
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Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Политика
Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Наука
Кетогенная диета защитила от гриппа мышей
Исследователи заразили мышей вирусом гриппа и кормили и по кетогенной диете, в итоге именно эта группа грызунов оказалась самой выживаемой, пишет издание The Daily Mail.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Шоу-бизнес
Ветлицкую в новом образе приняли за Шэрон Стоун
Интерес фанатов подогрел стилист артистки Вадим Галаганов, опубликовавший снимок певицы в новом образе.
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Экономика
Владелец Melon Fashion Group продает контрольную долю в бизнесе
Шведская компания Eastnine – основной владелец Melon Fashion Group, управляющая сетями Befree, Love Republic, Zarina и Sela, – продает контрольную долю в бизнесе.
Транспорт
Аксенов рассказал о планах расширить маршрутную сеть поездов в Крыму
ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) планирует увеличить число направлений в Крым к началу курортного сезона, сообщается во вторник, 19 ноября, на портале главы республики Сергея Аксенова.
Кино
В России снимут фильм о клоунах в костюмах Бэтмена и Джокера
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Общество
Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»
Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
Армия и оружие
Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.
Футбол
Почеттино встретился с руководством «Тоттенхэма»
Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее во главе команды.
Здоровье
Липецкая областная детская поликлиника открылась после модернизации
Областная детская консультативно-диагностическая поликлиники открылась после углубленной модернизации.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Экономика
Тарифы на вывоз мусора для населения могут вырасти на 10-15%
После запуска мусоросортировочного предприятия в Калининградской области плата за вывоз ТКО увеличится.
Футбол
В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей
Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян заявил во вторник журналистам о раскрытии правоохранителями целой схемы договорных матчей в стране.
Происшествия
Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге
Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
Авто
Спрос на авто для разбора на запчасти увеличился на 20% в России
Рост спроса на машины для разбора на запчасти зафиксирован в России.
Политика
ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро компенсации
Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.