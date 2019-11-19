Общество
REGNUM«Нафтогаз» посчитал, что скидка от Газпрома окупится через 28 лет
Предложенная Россией скидка на газ при условии прямых поставок топлива на Украину и отказа «Нафтогаза» от судебных претензий окупится не раньше, чем через 28 лет. Об этом заявил вечером 18 ноября в эфире украинского телевидения исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
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В Конгрессе США начинаются открытые слушания об импичменте Трампа
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Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
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Популярный российский артист Михаил Боярский, который скоро отметит 70-летний юбилей, намерен уйти со сцены.
Здоровье
Эндокринологи объяснили рост числа больных диабетом в России
Увеличение числа больных сахарным диабетом в России свидетельствует не об отсутствии качественной медицины, а об улучшении диагностики, считают опрошенные РИА Новости врачи-эндокринологи.
Общество
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Первые электронные паспорта размером с пластиковую банковскую карту изготовят в первой половине 2020 года.
Общество
Депутаты городской думы выберут нового мэра Челябинска
Политика
Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»
Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Политика
Украинцам разрешат менять отчества
В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который в случае принятия позволит украинцам официально менять отчество.
Хоккей
«Магнитка» заявила, что соцсети клуба взломали
Ранее на официальной странице «Магнитки» во «Вконтакте» появилось сообщение от лица клуба касательно игры вратаря Станислава Галимова в матче против «Амура» (2:3). «Спасибо дырявому Стасу» – говорилось в публикации «Магнитки».