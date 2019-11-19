Предложенная Россией скидка на газ при условии прямых поставок топлива на Украину и отказа «Нафтогаза» от судебных претензий окупится не раньше, чем через 28 лет. Об этом заявил вечером 18 ноября в эфире украинского телевидения исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Нафтогаз» посчитал, что скидка от Газпрома окупится через 28 лет

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