Политика

КоммерсантъКоммерсантъ«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января

В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, фактически будет перекрыт вентиль.
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с чего всё началось
Украина не будет перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не будет подписан новый контракт о транспортировке газа, заверил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle
, опубликованном в среду, 27 ноября.
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Наталья Михайловна Витренко
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), доктор экономических наук. По убеждениям сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Белоруссией.
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