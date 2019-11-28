Политика
Коммерсантъ«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января
В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, фактически будет перекрыт вентиль.
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с чего всё началось
Украина не будет перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не будет подписан новый контракт о транспортировке газа, заверил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle, опубликованном в среду, 27 ноября.Известиявчера в 18:00
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Глава «Нафтогаза»: Украина никогда не перекрывала и не будет перекрывать газовый вентиль
Комсомольская правдавчера в 19:19
«Нафтогаз» пообещал не закрывать газовый вентиль в ожидании контракта
Московский Комсомолецвчера в 16:14
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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