Политика
Коммерсантъ«Нафтогаз» считает, что «Газпром» «закрутит вентиль» 1 января
В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, фактически будет перекрыт вентиль.
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«Нафтогаз» пообещал не закрывать газовый вентиль в ожидании контракта
Московский Комсомолецвчера в 16:14
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:26, Ашберн
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