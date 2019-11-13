Общество
Газета.Ru«Нафтогаз» сетует на отсутствие предложений от «Газпрома» по газу
В "Нафтогазе" отказались от обнуления взаимных претензий с "Газпромом" по транзиту газа и посетовали на то, что других предложений от Москвы не поступает. При этом ежемесячно при прекращении транзита Украина будет терять $200-250 млн.
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с чего всё началось
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил о том, что украинская компания не получала предложений от «Газпрома» о поставках газа на Украину, сообщает агентство «Укринформ».Дождь12:56
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