с чего всё началось

В "Нафтогазе" отказались от обнуления взаимных претензий с "Газпромом" по транзиту газа и посетовали на то, что других предложений от Москвы не поступает. При этом ежемесячно при прекращении транзита Украина будет терять $200-250 млн.

«Нафтогаз» сетует на отсутствие предложений от «Газпрома» по газу

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