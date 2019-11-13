с чего всё началось

В "Нафтогазе" отказались от обнуления взаимных претензий с "Газпромом" по транзиту газа и посетовали на то, что других предложений от Москвы не поступает. При этом ежемесячно при прекращении транзита Украина будет терять $200-250 млн.

«Нафтогаз» сетует на отсутствие предложений от «Газпрома» по газу

Политика В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

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Происшествия Задержан начальник ГУ ФСИН по Ростовской области В Ростове задержали начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.

Политика На вопрос об импичменте Трампа глава Пентагона ответил по-русски Глава Пентагона Марк Эспер, отвечая на вопросы американских журналистов об импичменте действующего президента Дональда Трампа, проявил минимальное знание русского языка, пишет РИА Новости.

Происшествия В Крыму пропала пятилетняя девочка Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.

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