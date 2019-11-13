с чего всё началось

В "Нафтогазе" отказались от обнуления взаимных претензий с "Газпромом" по транзиту газа и посетовали на то, что других предложений от Москвы не поступает. При этом ежемесячно при прекращении транзита Украина будет терять $200-250 млн.

«Нафтогаз» сетует на отсутствие предложений от «Газпрома» по газу

Политика Почти 40 тыс. жителей ЛНР получили российские паспорта Почти 40 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) уже получили паспорта Российской Федерации.

Происшествия В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.

Политика Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.

Политика Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.

Футбол Стерлинг и Гомес тренировались вместе со сборной Англии Недавно стало известно, что на одной из тренировок английской команды у игроков произошел конфликт, по итогам которого главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение отстранить Стерлинга от ближайшего матча команды.

Происшествия Доцент Соколов дал следствию полные показания на себя Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк и реконструктор Олег Соколов отказался от гарантированного ему статьёй 51 Конституции РФ права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания в качестве обвиняемого.

Теннис Надаль: в третьем сете Медведев играл намного лучше, но мне повезло Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что российский теннисист Даниил Медведев играл лучше него в третьем сете в матче итогового турнира ATP.

Общество Суд на Украине освободил организатора покушения на журналиста Бабченко Через сутки Бабченко появился на пресс-конференции живым и невредимым и заявил, что это была инсценировка для предотвращения реального покушения.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Политика В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Происшествия Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу Ольга Алисова, насмерть сбившая в 2017 году шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, вышла на свободу.

Происшествия Суд арестовал первого фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Вересова, обвиняемого по делу об экстремизме и угрозах в адрес судьи Мосгорсуда.

Политика В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Игры Хип-хоп группа City Morgue намекнула на новый релиз от Rockstar Game Хип-хоп группа City Morgue опубликовала тизер сотрудничества с Rockstar Games. В нем указана только дата — лето 2020-го.

Происшествия На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.

Политика Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станиславь Зась заявил, что Россия предлагала на территории страны разместить базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30 СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Общество Конституционный суд разрешил изымать имущество у друзей взяточников Конституционный суд России разрешил изымать в пользу государства имущество чиновников, их родственников и знакомых в случае, если те не смогут доказать его законное происхождение.

Общество Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.