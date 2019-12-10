Снижение цены произошло на 13% по сравнению с прошлым месяцем. Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Политика Трамп оценил итоги встречи с Лавровым Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, назвав итоги встречи "очень хорошими".

Политика СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.

Политика Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в украинскую Раду В Верховную раду Украины внесли законопроект, который вносит изменения в закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, следует из карточки законопроекта на сайте украинского парламента.

Экономика Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.

Наука Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей Известно, что с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет поддерживаться телефонами с Windows Phone.

Политика Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.

Интернет Антивирус Avast продавал данные 400 млн пользователей Как рассказал Fоrвеs гендиректор компании Ондрей Влчек, информацию пользователей действительно продавали, но перед этим удаляли имена, URL-адреса и другую персональную информацию.

Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

Спорт Спортсмены США готовят акции против россиян на Олимпиаде-2020 Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами.

Политика Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.

Экономика Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.