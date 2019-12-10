Энергетика
Мой Брянск«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Снижение цены произошло на 13% по сравнению с прошлым месяцем. Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз компании.
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На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
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На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков
Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
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Трамп оценил итоги встречи с Лавровым
Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, назвав итоги встречи "очень хорошими".
Политика
СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко
Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в украинскую Раду
В Верховную раду Украины внесли законопроект, который вносит изменения в закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, следует из карточки законопроекта на сайте украинского парламента.
Здоровье
Назван самый опасный для сердца алкогольный напиток
Назван самый смертоносный алкогольный напиток для сердца человека.
Спорт
На следующей неделе пройдет встреча глав спортивных федераций России
Внеочередная встреча глав всех спортивных федераций России пройдет в Министерстве спорта на следующей неделе.
Гаджеты
Главный умный гаджет Xiaomi стоит всего 19 долларов
Сегодня Xiaomi выпустила новый гаджет, который является главным устройство умного дома.
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Звезда «Дом-2» Майя Донцова объявила, что ждет двойню
Экономика
Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме
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Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
Известно, что с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет поддерживаться телефонами с Windows Phone.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
Ранее Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже.
Армия и оружие
В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик
Политика
Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
Интернет
Антивирус Avast продавал данные 400 млн пользователей
Как рассказал Fоrвеs гендиректор компании Ондрей Влчек, информацию пользователей действительно продавали, но перед этим удаляли имена, URL-адреса и другую персональную информацию.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин бросил бывшую жену Джигарханяна
Певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с пианисткой, бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Спорт
Спортсмены США готовят акции против россиян на Олимпиаде-2020
Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Экономика
Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году
РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.
Общество
Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя Forbes в России
Суть претензий истцов к издателю Forbes в материалах картотеки не раскрывается, однако в октябре 2019 года группа «Сафмар» заявляла о возможности подать иск о защите деловой репутации после публикации Forbes статьи о наличии у компаний группы, связанных с семьей Михаила Гуцериева, долга в 1 трлн руб.
Происшествия
ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой назначили штраф 50 тыс. рублей
Суд в Комсомольске-на-Амуре выписал штраф на 50 тыс. рублей 26-летней ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Происшествия
Предполагаемый убийца сумел выбраться из стеклянной клетки в суде Москвы
Обвиняемый в убийстве сестры сумел выбраться из стеклянной клетки в зале судебных заседаний.