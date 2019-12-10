Энергетика
МонаВистаНа Украине цену на газ для населения снизили на 13%
Украинский "Нафтогаз" в декабре снизил цены на газ для населения на 13% по сравнению с ноябрем. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает агентство УНИАН. Цена на 10 декабря на газ составляет без учета НДС и наценок 4277 гривен (около 11515 рублей, 180 долларов США) за тысячу кубометров.
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Экономика
Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Политика
Премьер Украины заявил о возможности «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Гончарук допустил возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией относительно транзита газа после 1 января 2020 года.
Общество
В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей
В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Общество
Продукты с растительными жирами могут переименовать
Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать, сообщают "Известия".
Происшествия
Машина со взрывчаткой взорвалась рядом с конвоем НАТО в Афганистане
Начиненная взрывчаткой машина взлетела на воздух в Афганистане рядом с конвоем НАТО, передает агентство Пажвак в среду.
Футбол
«Спартак» опубликовал итоги заседания совета директоров клуба
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала итоги заседания совета директоров клуба.
Политика
Лавров предложил США продлить СНВ-3
Россия и США могли бы объявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался продавать футбольный клуб "Челси". Об этом сообщает издание Financial Times.
Культура
Танец женских гениталий в телеэфире удивил зрителей в Австралии
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Футбол
Артем Дзюба: «Одно слово есть — обосрались»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба кратко прокомментировал поражение в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от "Бенфики" (0:3).
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Владимир Путин прокомментировал решение WADA, принявшего решение отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Токио и Пекине.
Армия и оружие
В Сети показали фото последствий удара секретной американской ракеты
В интернете появились фотографии последствий удара ракеты по автомобилю боевиков в Сирии, по предварительной версии, его нанесли секретной американской ракетой AGM-114R9X, передает РИА Новости со ссылкой на The Drive.
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Происшествия
Нездоровый саратовец напал с ножом на полицейских
Увидев на пороге стражей порядка, саратовец схватил нож и нанес одному из них удар в живот, второму - в грудь и живот.
Политика
Путин поддержал инициативу увольнять чиновников за хамство
Президент России Владимир Путин согласился с идеей наказывать госслужащих за оскорбления граждан.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов простил все обиды и сделал Ветлицкой дорогой подарок
Возвращение Натальи Ветлицкой в Россию и на сцену заставило певицу наладить отношения с людьми из прошлой жизни.
Политика
Чижов предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Политика
В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС
Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза.
Армия и оружие
В России предрекли «генеральное сражение XXI века» с США
Генеральное сражение XXI века может возникнуть между российским, китайским, американским и японским флотами, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Шоу-бизнес
Варнава в платье-комбинации и накидке из перьев блистала на вечеринке
Сама именинница блистала в платье-комбинации кремового цвета. Поверх она надела накидку из перьев.
Музыка
Маргарита Овсянникова прокомментировала планы Бузовой на «Евровидение»
Марго считает Бузову харизматичной, но при этом не отрицает расхожее утверждение о том, что исполнительница хита "Мало половин" не наделена какими-либо особыми, выдающимися данными.
Происшествия
В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус
Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
В России продолжаются погодные аномалии. Декабрь выдался невероятно теплым.
Кино