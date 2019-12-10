Энергетика

ПРАЙМПРАЙМ«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%

Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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На Украине снижена стоимость газа для населения

Expert.ru03:39

Нафтогаз установит цены на газ в зависимости от результатов переговоров с Газпромом

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На Украине цену на газ для населения снизили на 13%

МонаВиставчера в 08:18

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

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«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

News.ruвчера в 07:06

«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%

ПРАЙМвчера в 06:53

«Нафтогаз» снижает цены на газ для граждан страны

ГЛАС.RUвчера в 13:31
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В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
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Иран не получил приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле

Иран не приглашён на саммит по Сирии, запланированный в Стамбуле в феврале 2020 года, заявил журналистам старший помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.
РИА Новости 03:26
Политика

Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
РИА Новости вчера в 17:29
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru вчера в 17:12
Общество

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

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Политика

В США сенатор заблокировал проект о санкциях за вмешательство в выборы

Сенатор-республиканец Майк Крапо заблокировал попытку принять резолюцию, направленную на предотвращение "вмешательства" в американские выборы со стороны России и других стран, и нацеленную на введение санкций, сообщает газета Hill.
РИА Новости вчера в 22:22
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СК завершил расследование дела о нападении на дом Памфиловой

РИА Новости 02:46
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
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Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Дима Билан не будет петь на концерте звезд "Евровидения" с участием Сергея Лазарева, передает Super.ru.
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Главный тренер «Флориды»: Бобровский снова был бесподобен

Главный тренер Флориды Джоэл Кенневилл отметил игру вратаря своей команды Сергея Бобровского в матче против Тампы.
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Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
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Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru вчера в 06:13
Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:54
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

РИА Новости 04:53
Происшествия

При тушении пожара на складе завода в Екатеринбурге произошел взрыв

Взрыв бочек с красками произошел в результате пожара в ангаре на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге.
ТАСС 04:26
Общество

В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты

Ранее стало известно, что 35% жителей России отмечают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей.
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РЖД в 2020 году подготовятся к приему на работу женщин-машинистов

"Российские железные дороги" (РЖД) в течение 2020 года подготовятся к тому, чтобы начать принимать женщин на работу в качестве машинистов.
ТАСС 04:08
Политика

В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа

Встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом является важной, однако сдвигов в отношениях Москвы и Вашингтона пока не наблюдается.
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Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Происшествия

В Киевской области украли памятник погибшим в операции в Донбассе

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Политика

Песков счел неуместным говорить о победителях на нормандском саммите

РБК 04:35
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
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Политика

Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский

По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
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Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
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Игорь Меньщиков покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора»

Кто же всё-таки займёт пост главного тренера волгоградских футболистов, пока не сообщается.
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Шоу-бизнес

Ирина Понаровская рассказала, как пережила клиническую смерть в 26 лет

Впоследствии оказалось, что Ирина не просто упала в обморок, а пережила клиническую смерть от болевого шока, вызванного выходом камней из почек.
Вокруг ТВ вчера в 08:20
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