Энергетика
ПРАЙМ«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%
Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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Армия и оружие
В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
Иран не получил приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле
Иран не приглашён на саммит по Сирии, запланированный в Стамбуле в феврале 2020 года, заявил журналистам старший помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.
Политика
Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
Общество
Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении
Общество
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Политика
В США сенатор заблокировал проект о санкциях за вмешательство в выборы
Сенатор-республиканец Майк Крапо заблокировал попытку принять резолюцию, направленную на предотвращение "вмешательства" в американские выборы со стороны России и других стран, и нацеленную на введение санкций, сообщает газета Hill.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Дима Билан не будет петь на концерте звезд "Евровидения" с участием Сергея Лазарева, передает Super.ru.
Хоккей
Главный тренер «Флориды»: Бобровский снова был бесподобен
Главный тренер Флориды Джоэл Кенневилл отметил игру вратаря своей команды Сергея Бобровского в матче против Тампы.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
При тушении пожара на складе завода в Екатеринбурге произошел взрыв
Взрыв бочек с красками произошел в результате пожара в ангаре на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге.
Общество
В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты
Ранее стало известно, что 35% жителей России отмечают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей.
Экономика
РЖД в 2020 году подготовятся к приему на работу женщин-машинистов
"Российские железные дороги" (РЖД) в течение 2020 года подготовятся к тому, чтобы начать принимать женщин на работу в качестве машинистов.
Политика
В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа
Встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом является важной, однако сдвигов в отношениях Москвы и Вашингтона пока не наблюдается.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Политика
Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский
По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Футбол
Игорь Меньщиков покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора»
Кто же всё-таки займёт пост главного тренера волгоградских футболистов, пока не сообщается.
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская рассказала, как пережила клиническую смерть в 26 лет
Впоследствии оказалось, что Ирина не просто упала в обморок, а пережила клиническую смерть от болевого шока, вызванного выходом камней из почек.