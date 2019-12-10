Энергетика
Мой Брянск«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Снижение цены произошло на 13% по сравнению с прошлым месяцем. Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз компании.
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Политика
Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Происшествия
Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин
Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
"Ливерпуль" обыграл австрийский "Зальцбург" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
С пенсий россиян запретят взыскивать долги
Взыскивать долги хотят запретить со страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, накопительной пенсии, а также пенсиям по государственному пенсионному обеспечению, пенсионному обеспечению военнослужащих и правоохранительных органов.
Авто
Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender
Помимо бюджетного внедорожника, Land Rover планирует представить на рынке электрическую и более роскошную версию Defender Sport, которая будет конкурировать с новым Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Кино
Не только Дейнерис: другие роли Эмилии Кларк
До встречи с тобой В мелодраме, снятой по роману Джоджо Мойес, Эмилия Кларк сыграла главную роль, причем ее героиня носит такую же фамилию.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года
Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.
Финансы
В Сбербанке рассказали, сколько будет стоить доллар в 2020 году
Как сообщалось ранее, в конце 2019 года рубль, наряду с другими валютами развивающихся стран, может уйти в "красную зону".
Политика
Зеленский на Renault прибыл на саммит «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит "нормандской четверки" - встречу глав России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Путин пообещал подумать над идеей сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением сделать 31 декабря выходным днем.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
В России продолжаются погодные аномалии. Декабрь выдался невероятно теплым.
Авто
АвтоВАЗ договорился с General Motors и возвращает себе бренд Niva
Как сообщается на сайте АвтоВАЗа, он выкупит у американской стороны 50% акций совместного предприятия.
Общество
Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан
Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Шоу-бизнес
Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом
Выступление сына Яны Рудковской Александра закончилось судом, так как лед на катке оказался плохо залит, из-за чего ребенок несколько раз упал.
Спорт
Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России
Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.
Происшествия
Россияне не пострадали при стрельбе в Нью-Джерси
Генконсульство России в Нью-Йорке не получало данных о россиянах, пострадавших во время стрельбы в Джерси-сити.
Политика
Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы
Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Политика
Путин ответил Киеву стихами про газ
Газовый вопрос обсуждали в Париже президенты России и Украины на двусторонней встрече, в рамках "нормандского саммита" он не поднимался.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
Футбол
Фанаты «Спартака» поблагодарили покинувших матчи РПЛ болельщиков
Фанаты «Спартака» из группировки «Фратрия» поблагодарили болельщиков, которые поддержали акцию протеста против задержаний поклонников «красно-белых» сотрудниками полиции и ушли с трибун по ходу первого тайма во время матчей 19-го тура чемпионата России по футболу.
Здоровье
Малышева перечислила опасные при пищевых отравлениях советы
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» привела распространенные в сети советы по лечению пищевых отравлений, которые в лучшем случае являются неэффективными.
Политика
Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик
Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
Экономика
«Ъ»: «Арктик СПГ - 2» может привлечь $8 млрд кредитных средств
Акционеры проекта "Новатэка" "Арктик СПГ - 2" планируют привлечь $8 млрд внешнего финансирования в иностранных банках.
Происшествия
В Красноярске педофил за 3 года совратил 36 несовершеннолетних
В Красноярске перед судом предстанет 38-летний местный житель, обвиняемый в совершении насильственных действий в отношении малолетних и несовершеннолетних девочек.
Политика
В Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса
В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).