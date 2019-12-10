Энергетика

Мой БрянскМой Брянск«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Снижение цены произошло на 13% по сравнению с прошлым месяцем. Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз компании.
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