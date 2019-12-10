Энергетика
Мой Брянск«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Снижение цены произошло на 13% по сравнению с прошлым месяцем. Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Футбол
«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера
«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера.
Гаджеты
В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost
На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Армия и оружие
Эрдоган допустил отправку военных в Ливию по примеру «ЧВК Вагнера»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре заявил о присутствии в Ливии наемников российской незарегистрированной частной военной компании «группа Вагнера».
Футбол
Экс-бомбардир «Манчестер Сити» пройдёт просмотр в команде Лиги 2
31-летний ивуариец пройдёт просмотр в этой команде, после чего должен будет подписать с ней контракт.
Кино
Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
Политика
Путин обвинил Ленина в заложении мины под государственность РФ
Президент России Владимир Путин обвинил вождя пролетариата и создателя СССР Владимира Ленина в том, что тот заложил "мину под российскую государственность".
Общество
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. Информацию передает корреспондент УтроNеws.
Политика
Россия предложила США любые варианты продления СНВ-3
Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году.
Общество
Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте.
Футбол
Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве
Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Футбол
Определились 14 из 16 участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов
По итогам первой половины матчей шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 10 декабря, число команд, гарантировавших себе участие в плей-офф турнира, возросло до 14.
Происшествия
10 финансовых пирамид выявлено в Иркутской области
В Иркутской области полицейские и следователи выявили незаконную деятельность более 10 финансовых пирамид.
Гаджеты
Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30 с поддержкой сетей связи пятого поколения.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Футбол
Джорджевич показал, как восстанавливается после травмы
Политика
Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе
Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
Происшествия
В Удмуртии после смерти матери спасли двухлетнего ребенка
Политика
Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Происшествия
В Волгоградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом
8 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга машина въехала в автобус, в результате аварии пострадали пять человек.
Экономика
РБК: Группа ВИС стала первым претендентом на строительство Ленского моста в Якутии
Политика
Новый премьер-министр Финляндии станет самым молодым премьером в мире
Марин станет самым молодым действующим премьером в мире, на данный момент ей 34 года.