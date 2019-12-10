Энергетика
News.ru«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения. Цена на газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 гривен за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов), — говорится в пресс-релизе компании.
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"Каждый может отказаться, но…": Киев заманил украинцев в "газовую рулетку" - экс-пиарщик "Нафтогаза"
Царьград07 декабря в 05:38
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Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
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В России резко взлетели цены на рожь
В России резко взлетели цены на рожь из-за рекордно низкого с 2010 года урожая, вызванного засухой, отмечается в мониторинге данных «ПроЗерно», которые уточняет «Интерфакс».
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В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек
В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
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Российский лидер считает, что он заложил мину под тысячелетнюю государственность России.
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Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов
Отец покойной певицы Жанны Фриске обвинил ее вдовца Дмитрия Шепелева в растрате наследства маленького сына.
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Максим Галкин обнародовал на своей странице в Instagram, на котором продемонстрировал, как Алла Пугачева и дети встречают его с гастролей.