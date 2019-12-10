Энергетика
News.ru«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения. Цена на газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 гривен за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов), — говорится в пресс-релизе компании.
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