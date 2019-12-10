Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения. Цена на газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 гривен за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов), — говорится в пресс-релизе компании.

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Общество Цифровой профиль россиян потребует доработки государственных ИТ-систем В сопроводительном письме замглавы Минкомсвязи Максим Паршин указал, что проект постановления помимо заявленных целей "позволит обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных в рамках концепции и архитектуры цифрового профиля — ЕСИА 2.0".

Политика Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.

Политика СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко Следственный комитет довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Общество Спикер ГД поручил проверить околоправительственные структуры в Саратове Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции инициировать в Саратове проверку правоохранительными органами региональных околоправительственных структур.

Футбол Анчелотти покинул пост главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter.

Общество Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.