Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.

«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%

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