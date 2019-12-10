Энергетика
ПРАЙМ«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%
Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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Происшествия
Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Игры
Анонсирована новая часть BioShock
Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
"Ливерпуль" обыграл австрийский "Зальцбург" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик
27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Футбол
Интер — Барселона 0:1 (1-й тайм)
Политика
Лавров и Помпео обсудили обвинения во вмешательстве России в дела США
По словам господина Лаврова, Россия после выборов президента США в 2016 году по каналам, которые существовали тогда с администрацией Барака Обамы, неоднократно запрашивала американских партнеров о возможности разобраться в тех подозрениях, которые высказывались.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Общество
Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы 18 лет — с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске рассказала о поведении Шепелева во время болезни певицы
Сестра российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году, Наталья рассказала, как вел себя телеведущий Дмитрий Шепелев после новости о болезни супруги.
Политика
На Украине предлагают отменить закон о госязыке
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Происшествия
Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге
Генеральный директор компании «Метрострой» Николай Александров задержан в Петербурге.
Футбол
Рамос предложил сделать отдельный «Золотой мяч» для Роналду и Месси
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в шутку предложил сделать отдельный "Золотой мяч" для нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает Goal.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Политика
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
Политика
На Украине закрывается скандальный сайт «Миротворец»
В мае 2016 года на сайте были опубликованы персональные данные более четырех тысяч украинских и зарубежных журналистов, работавших в республиках ДНР и ЛНР.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Экономика
Операторы потратили 10 млрд руб. на оборудование для закона Яровой
Российские операторы связи и интернет-компании закупили оборудование для исполнения «закона Яровой» на общую сумму 10 миллиардов рублей.
Политика
Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе
Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
Происшествия
Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери
В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.
Общество
Мировой экономике предрекли переворот в следующее десятилетие
Следующее десятилетие перевернет мировую экономику, пишет немецкое издание Die Welt, предрекая, в частности, появление «новых центров силы» в странах, которые пока не играют важной роли.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Футбол
Стал известен состав «Бенфики» на матч против «Зенита»
Тренерский штаб лиссабонской «Бенфики» назвал состав команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» .
Политика
В МВД предложили упростить украинцам и белорусам получение гражданства
"Предполагаем, что принятие законопроекта позволит оптимизировать процедуру приема в российское гражданство более чем для 172 тысяч граждан Украины и порядка 32 тысяч граждан республики Беларусь, которые в настоящее время постоянно проживают в РФ на основании вида на жительства и вправе претендовать на гражданство", - заключил замминистра.
Культура
Названы лауреаты премии «Большая книга»
Авто
Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию
Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
Финансы
Украинская гривна продолжила бить рекорды
Курс национальной валюты Украины продолжает бить рекорды, сообщается на официальном сайте регулятора.