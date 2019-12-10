Энергетика
ПРАЙМ«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%
Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах
По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
Футбол
Сычев объявил о завершении карьеры
Политика
Лавров: Пол Уилан грозит просверлить дрелью головы сотрудников ФСИН
Например, по словам Лаврова, подсудимый угрожает просверлить дрелью головы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания.
Общество
Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан
Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Здоровье
Интервью Вячеслава Володина о повышении зарплат учителям и врачам
В первую очередь, повышены зарплаты.
Футбол
Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией
Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
Политика
Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.
Происшествия
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Футбол
Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Бенфикой»
Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определился со стартовым составом команды на встречу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики".
Культура
Названы победители литературной премии «Большая книга»
Кино
Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Политика
Путин рассказал о найденном поисковиками месте захоронения его брата
Президент России Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его погибшего во время блокады Ленинграда брата.
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
В 2020 году прогнозируется рост цен на новые автомобили из-за утилизационного сбора и инфляции, а также ожидается снижение продаж в среднем на 8% в России.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Происшествия
В Краснодаре мужчина устроил стрельбу в ночном клубе
В ночь на 9 декабря в одном из ночных клубов Краснодара, расположенного на улице 40 лет Победы, произошел конфликт между охранником и посетителем.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске рассказала о поведении Шепелева во время болезни певицы
Сестра российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году, Наталья рассказала, как вел себя телеведущий Дмитрий Шепелев после новости о болезни супруги.
Происшествия
Обвиняемого в убийстве сотрудника СК мужчину направят на лечение
Мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина, будет направлен на принудительное лечение.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
Фигурное катание
Чемпиона Европы обвиняют в домогательствах к 13-летней девочке
Сипре в паре с Ванессой Джеймс является шестикратным чемпионом Франции, чемпионом Европы (2019), бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионата Европы (2017) и победителем финала Гран-при (сезон-2018/19).
Хоккей
Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»
Политика
Лавров рассказал о беседе с Помпео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о беседе с госсекретарем США Майклом Помпео.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Шоу-бизнес
Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста бывшему королю Малайзии
Московский суд отказался проводить ДНК-тест экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.