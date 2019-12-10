Энергетика
News.ru«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения. Цена на газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 гривен за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов), — говорится в пресс-релизе компании.
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Общество
Россияне назвали размер справедливой зарплаты
Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, к такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем
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«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве
Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
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Россияне не пострадали при стрельбе в Нью-Джерси
Генконсульство России в Нью-Йорке не получало данных о россиянах, пострадавших во время стрельбы в Джерси-сити.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Эссен» провел пуск «Калибров» в Черном море
Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" провел стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, соответствующее видео опубликовал телеканал "Звезда".
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о «жесткости» Зеленского на переговорах по газу
Президент Украины Владимир Зеленский во время обсуждения газового вопроса на саммите «нормандской четверки» в Париже занял жесткую позицию, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Происшествия
Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин
Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
Транспорт
Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г
Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
Общество
Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать
Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.
Армия и оружие
Мьянма выведет в Андаманское море субмарину российского производства
Футбол
«Спартак» опубликовал итоги заседания совета директоров клуба
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала итоги заседания совета директоров клуба.
Политика
34-летняя Санна Марин избрана премьер-министром Финляндии
Парламент Финляндии проголосовал за назначение 34-летней Санны Марин на пост премьер-министра, сообщает ТАСС.
Политика
Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Общество
Раки привлекут к себе людей, а Девам нужно составить план
Избегайте конфликтов со второй половинкой, иначе можете расстаться. ♉️ Телец Тельцам трудно будет сохранять хладнокровие, ведь все так и норовят вывести вас из себя.
Политика
США ввели санкции против главы грозненского управления МВД
За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
Здоровье
На Сахалине пятеро сотрудников областной больницы лишились должностей
Проверка организована после того, как в одном из местных СМИ опубликовали свидетельства медсестер областной больницы о нарушении в медучреждении условий труда персонала, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Происшествия
Сноубордист упал головой в сугроб и погиб в Шерегеше
В Шерегеше погиб сноубордист, спускавшийся с горы, сообщает "Сибдепо".
Политика
Лавров призвал США пересмотреть политику по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Вашингтон будет продолжать тот же курс политики по Украине, которую проводил бывший спецпредставитель США Курт Волкер, дело добром не кончится.