Энергетика

News.ruNews.ru«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения. Цена на газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 гривен за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов), — говорится в пресс-релизе компании.
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«Нафтогаз» снижает цены на газ для граждан страны

ГЛАС.RUвчера в 13:31

На Украине цену на газ для населения снизили на 13%

МонаВиставчера в 08:18

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

News.ruвчера в 07:06

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Мой Брянсквчера в 07:23

«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%

ПРАЙМвчера в 06:53

Нафтогаз установит цены на газ в зависимости от результатов переговоров с Газпромом

АК&Мвчера в 06:42

Экономист посоветовал Зеленскому, как снизить тарифы на газ

Украина.ру07 декабря в 23:00
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Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Коммерсантъ вчера в 21:47
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Критик прокомментировал сообщение о смерти солистки Roxette

RT на русском вчера в 14:04
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40-50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Общество

В России появился хайтек-омбудсмен

Первый заместитель гендиректора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова стала общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика

Трамп предостерег Лаврова от вмешательства РФ в выборы в США

Во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп предостерег оппонента от вмешательства в американские выборы и призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной.
РЕН ТВ вчера в 17:39
Общество

Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар

Институт территориального развития "Урбаника" провел исследование, в ходе которого выяснилось, что самым комфортным и доступным для жизни городом страны является Краснодар.
Вести.Ru вчера в 22:01
Политика

Путин провел заседание Совета по правам человека

В Международный день прав человека Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором члены СПЧ обсудили широкий круг вопросов.
Московский Комсомолец вчера в 11:26
Политика

Чижов предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове.
РИА Новости вчера в 22:04
Экономика

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
REGNUM 00:04
Футбол

Аршавин: при системе «осень-весна» результаты в еврокубках ухудшились

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин после вылета петербургского клуба из еврокубков заявил о необходимости реформирования футбола в России.
Чемпионат вчера в 18:18
Происшествия

Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

Самолет авиакомпании "КрасАвиа", летевший в Нижневартовск из Уфы, вернулся и сел в аэропорту вылета из-за после отказа третьего двигателя, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе воздушной гавани в среду.
Интерфакс вчера в 14:32
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru вчера в 08:10
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК вчера в 14:21
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Ранее Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Общество

Бегун в США шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире

Во время забега на 10 километров в американском городе Саванна бегун шлепнул по ягодицам журналистку, которая вела прямо репортаж с мероприятия.
Взгляд.ру вчера в 10:07
Футбол

«Наполи» отправил в отставку Анчелотти

Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Газета.Ru вчера в 18:41
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru вчера в 23:08
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM 09 декабря в 23:44
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду в Токио

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио. Они отказываются соревноваться в нейтральном статусе без национального флага.
BFM.ru 00:21
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
РБК вчера в 12:46
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Известия вчера в 12:03
Здоровье

В Тверской области растет число заболевших ОРВИ

В Тверской области больше 8 тысяч человек болеют ОРВИ. О росте числа заболевших сообщает Управление Роспотребнадзора.
Главный региональный вчера в 11:33
Политика

Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
РИА Новости вчера в 09:49
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 09 декабря в 07:57
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 09 декабря в 14:17
Происшествия

В Саратове пропала без вести 17-летняя Анастасия Попова

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», 17-летняя Анастасия Попова исчезла 2 декабря.
КП - Саратов вчера в 13:48
Происшествия

Автомобиль со взрывчаткой взорвался в Афганистане

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО. Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.
RT на русском вчера в 22:34
Общество

В заброшенном парке в Барнауле построят спорткомплекс

ФедералПресс 00:04
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