Энергетика
News.ru«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения. Цена на газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 гривен за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов), — говорится в пресс-релизе компании.
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"Каждый может отказаться, но…": Киев заманил украинцев в "газовую рулетку" - экс-пиарщик "Нафтогаза"
Царьград07 декабря в 05:38
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Саммит «нормандской четверки» начался
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Россиян предупредили о погодных аномалиях
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Платформу планируется создать на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), которая по замыслу правительства должна стать более клиентоориентированной.
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«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
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Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
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Получены структуры веществ для эффективной борьбы против астмы
Лишь недавно рецептор CysLT2 был предложен в качестве потенциальной лекарственной мишени против атопической астмы, травм головного мозга и расстройств центральной нервной системы, а также нескольких видов рака.
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Путин предупредил об угрозе геноцида в Донбассе
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Аваков: «Зеленский сорвался на Лаврова»
Глава МВД Украины Арсен Аваков, побывавший в Париже в составе украинской делегации, явно не терял времени зря.
Общество
Китай запретил американские компьютеры и софт
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«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»
Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
Политика
Миллер заявил о продолжении переговоров с Украиной по газу
Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что переговоры с Украиной по газу продолжатся в ближайшие дни.
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Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
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В ДНР выразили готовность обменяться пленными с Киевом до конца года
Обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца 2019 года, но всё зависит от решения властей Украины.
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Изучив результаты онлайн-продаж более 15 тыс. автомобилей, аналитики Autospot.ru назвали самые популярные и непопулярные комплектации российских бестселлеров.
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
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