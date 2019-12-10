Энергетика
News.ru«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения. Цена на газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 гривен за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов), — говорится в пресс-релизе компании.
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Футбол
Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой
Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
Общество
Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам российских регионов письмо, в котором говорится о критической ситуации в ряде субъектов с вывозом мусора.
Наука
Ученые выяснили, как восстановить печень после потребления алкоголя
Ученые выяснили, что помогает восстановить печень после принятия алкоголя.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса
3 декабря сообщалось, что Рада не будет принимать новый закон об особом статусе Донбассе.
Кино
Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
Происшествия
Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева
Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
Общество
Юрий Лужков скончался от лопнувшего сосуда
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Общество
В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей
В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Театры
Во Владивостоке пройдет международный театральный фестиваль
С 23 сентября по 8 октября 2020 года во Владивостоке впервые пройдет Тихоокеанский международный театральный фестиваль.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Музыка
Маргарита Овсянникова прокомментировала планы Бузовой на «Евровидение»
Марго считает Бузову харизматичной, но при этом не отрицает расхожее утверждение о том, что исполнительница хита "Мало половин" не наделена какими-либо особыми, выдающимися данными.
Хоккей
«Даллас» уволил главного тренера
Джим Монтгомери был уволен с поста тренера Даллас Старз. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Политика
Зеленский и Путин обсудили транзит газа через Украину
Президент Украины считает, что высока вероятность того, что контракт на поставки газа из России в Евросоюз через украинскую территорию будет продлен после 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.
Политика
Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ
Президент США Дональд Трамп понимает выгоду добрых отношений между РФ и Штатами, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в Вашингтоне.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на саммите у помощника Путина Владислава Суркова нервы не сдавали.
Общество
Названы самые комфортные и доступные для жизни города России
В институте территориального развития "Урбаника" провели анализ 100 крупнейших российских городов, чтобы выявить те из них, в которых комфортно и одновременно не очень дорого жить, если место работы находится в том же городе.
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 1 с 4К-экраном значительно подешевел
Сообщается, что флагманский аппарат Sony Xperia 1 с дисплеем 4К снизилась более чем на 200 долларов США.
Культура
Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Происшествия
10 финансовых пирамид выявлено в Иркутской области
В Иркутской области полицейские и следователи выявили незаконную деятельность более 10 финансовых пирамид.
Экономика
Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Наука
У супербактерии нашли «ахиллесову пяту»
В будущем авторы планируют найти способы связывания LiaX, чтобы сделать бактерию восприимчивой к противомикробным препаратам.
Футбол
«Спартак» опубликовал итоги заседания совета директоров клуба
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала итоги заседания совета директоров клуба.
Общество
В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Происшествия
Двухлетний малыш пять дней провел в квартире с телом умершей матери
В Ижевске социальные работники обнаружили в квартире двухлетнего мальчика, который пять дней был без присмотра.
Общество
В Пионерах два года не могут заменить на улице четыре лампочки
Не только село Чехов интересовало жителей Холмского района на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, вопросы звучали и по Пионерам, правда, всего от одной жительницы.