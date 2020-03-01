Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» снизил цены на газ для промышленных потребителей

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НАК «Нафтогаз Украины» в марте 2020 года решила снизить цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».
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«Нафтогаз» снизил цены на газ для промышленных потребителей

RT на русском08:51

«Нафтогаз» снизил цены на газ для промышленных потребителей до 15%

Экономика сегодня09:00
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