Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» снизил цены на газ для промышленных потребителей
НАК «Нафтогаз Украины» в марте 2020 года решила снизить цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».
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