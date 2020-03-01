Энергетика
Экономика сегодня«Нафтогаз» снизил цены на газ для промышленных потребителей до 15%
Руководство украинской компании «Нафтогаз» приняло решение снизить цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов, сообщили в пресс-службе компании.
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