Энергетика

Ореанда-НовостиОреанда-Новости«Нафтогаз» понизил цену на газ для украинцев

Компания «Нафтогаз» сообщила о понижении цены на газ для населения Украины, пишет «МК». Отмечается, что в феврале цена на газ будет понижена на 15 процентов.
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«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

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РБК24 февраля в 12:17

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев

RT на русском24 февраля в 12:08
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