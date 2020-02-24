Энергетика
Ореанда-Новости«Нафтогаз» понизил цену на газ для украинцев
Компания «Нафтогаз» сообщила о понижении цены на газ для населения Украины, пишет «МК». Отмечается, что в феврале цена на газ будет понижена на 15 процентов.
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