Компания «Нафтогаз» сообщила о понижении цены на газ для населения Украины, пишет «МК». Отмечается, что в феврале цена на газ будет понижена на 15 процентов.

«Нафтогаз» понизил цену на газ для украинцев

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