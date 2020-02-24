Энергетика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» в феврале снизила цены на газ для населения страны на 15%. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает «РИА Новости». Предыдущее снижение цены на газ для украинцев правительство страны провело в январе.
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«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

РЕН ТВ24 февраля в 19:34

Украинцам снизили цену на газ после мата советника президента

URA.Ru24 февраля в 15:34

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев

RT на русском24 февраля в 12:08

На Украине снизили цены на газ для граждан

РИА Новости24 февраля в 15:27

Украинцам снизили цену на газ

Газета.Ru24 февраля в 12:26

«Нафтогаз» снизил цену на газ для украинцев до четырехлетнего минимума

РБК24 февраля в 12:17

На Украине снизили цену на газ для населения

Известия24 февраля в 16:30
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Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

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Шоу-бизнес

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
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Хамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей

Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать за оскорбление учителей.
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Происшествия

В КБР уволили главврача после видео с застольем в рабочее время

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Сурков допустил «обнуление» президентских сроков при новой Конституции

«Правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков», — обрисовал возможное развитие ситуации Сурков.
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США ввели новые санкции против России

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Сурков рассказал о своих детских страхах и медитации

Экс-помощник российского президента Владислав Сурков рассказал, что в детские годы боялся мыслей, приходящих ему в голову.
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