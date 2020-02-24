Энергетика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» в феврале снизила цены на газ для населения страны на 15%. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает «РИА Новости». Предыдущее снижение цены на газ для украинцев правительство страны провело в январе.
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«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

РЕН ТВ24 февраля в 19:34

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев

RT на русском24 февраля в 12:08

На Украине снизили цену на газ для населения

Известия24 февраля в 16:30

На Украине снизили цены на газ для граждан

РИА Новости24 февраля в 15:27

Украинцам снизили цену на газ

Газета.Ru24 февраля в 12:26

«Нафтогаз» снизил цену на газ для украинцев до четырехлетнего минимума

РБК24 февраля в 12:17

Украинцам снизили цену на газ после мата советника президента

URA.Ru24 февраля в 15:34
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