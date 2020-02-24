Энергетика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» в феврале снизила цены на газ для населения страны на 15%. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает «РИА Новости». Предыдущее снижение цены на газ для украинцев правительство страны провело в январе.
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«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

РЕН ТВвчера в 19:34

Украинцам снизили цену на газ после мата советника президента

URA.Ruвчера в 15:34

На Украине снизили цены на газ для граждан

РИА Новостивчера в 15:27

На Украине снизили цену на газ для населения

Известиявчера в 16:30

Украинцам снизили цену на газ

Газета.Ruвчера в 12:26

«Нафтогаз» снизил цену на газ для украинцев до четырехлетнего минимума

РБКвчера в 12:17

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев

RT на русскомвчера в 12:08
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Экс-замглавы МИД Украины заявила о «другой эре отношений» с Россией

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