Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
"Нафтогаз" объявил о снижении стоимости газа для населения. В украинской компании сообщили, что в феврале цена снизилась на 15 процентов в сравнении с предыдущим месяцем - до 188 долларов за тысячу кубов, что на 37 процентов ниже, чем годом ранее.
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Технологии
Названы способы уберечься от слежки через смартфон
Основным источником заражения являются приложения, скачанные через браузер.
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