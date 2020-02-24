Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
"Нафтогаз" объявил о снижении стоимости газа для населения. В украинской компании сообщили, что в феврале цена снизилась на 15 процентов в сравнении с предыдущим месяцем - до 188 долларов за тысячу кубов, что на 37 процентов ниже, чем годом ранее.
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с чего всё началось
Стоимость природного газа для населения Украины в феврале 2020 года понижается до 3,95 тыс. грн (10,3 тыс. руб.) по сравнению с январем за тысячу кубометров, сообщает пресс-служба «Нафтогаз Украины».Коммерсантъ15:22
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