Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
"Нафтогаз" объявил о снижении стоимости газа для населения. В украинской компании сообщили, что в феврале цена снизилась на 15 процентов в сравнении с предыдущим месяцем - до 188 долларов за тысячу кубов, что на 37 процентов ниже, чем годом ранее.
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В Xbox Serires X будет процессор на базе архитектуры AMD Zen 2 и RDNA 2. Microsoft будет использовать технологию Variable Rate Shading, позволяющую повысить производительность игры, не снижая качество изображения, а также DirectX Raytracing – первую технологию реалистичного освещения, отражения поверхностей и звуков для консолей.
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