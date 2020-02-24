"Нафтогаз" объявил о снижении стоимости газа для населения. В украинской компании сообщили, что в феврале цена снизилась на 15 процентов в сравнении с предыдущим месяцем - до 188 долларов за тысячу кубов, что на 37 процентов ниже, чем годом ранее.

«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

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