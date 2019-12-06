с чего всё началось

С российского газового концерна "Нафтогазу" удалось получить 2,1 миллиарда долларов, что составляет 45 процентов компенсации, присужденной в феврале 2018 года в Стокгольмском арбитраже.

«Нафтогаз» сообщил, что взыскал с «Газпрома» два миллиарда долларов

Происшествия В Германии нашли украденные 40 лет назад полотна Гольбейна и Брейгеля Украденные 40 лет назад полотна Ганса Гольбейна старшего, Яна Брейгеля старшего, Франса Хальса, Яна Ливенса и Антониса ван Дейка обнаружены в ФРГ, сообщает в пятницу Spiegel Online.

Здоровье ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.

Политика Медведев объяснил, зачем в России подняли пенсионный возраст Медведеву задали вопрос о самом сложном решении в его работе. Он ответил, что это было конечно же повышение пенсионного возраста.

Общество У россиян появится новый способ продажи квартир У россиян может появиться реальная возможность продавать квартиры на сайте госзакупок. В частности при сделках по покупке жилья для сирот.

Политика Греция высылает посла Ливии из-за соглашения Триполи с Анкарой Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сообщил о решении объявить ливийского посла в Греции персоной нон-грата в качестве ответной реакции Афин на подписанное днем ранее соглашение между Ливией и Турцией о границах в Средиземном море.

Политика Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.

Фигурное катание Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.

Энергетика В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.