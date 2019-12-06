Экономика
Sputnik Эстония«Нафтогаз» сообщил, что взыскал с «Газпрома» два миллиарда долларов
С российского газового концерна "Нафтогазу" удалось получить 2,1 миллиарда долларов, что составляет 45 процентов компенсации, присужденной в феврале 2018 года в Стокгольмском арбитраже.
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с чего всё началось
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014–2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.РБКвчера в 16:25
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