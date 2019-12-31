Энергетика
РБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
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Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
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Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
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Здоровье
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Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
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Около 20 человек отказались от участия в обмене пленными в Донбассе
Около 20 человек отказываются от участия в обмене пленными, который проходит между Киевом и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
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ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ
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Хоккей
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Третье место занимают чехи (4), четвертое – россияне (3), пятое – немцы (3). В заключительном матче турнира Чехия во вторник, 31 декабря, сыграет с Канадой, Россия встретится с Германией.
Экономика
«Спортмастер» купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store
Ltd (головная компания ритейлера "Спортмастер" со штаб-квартирой в Сингапуре) приобрела датскую Sport Nordic Holding ApS, управляющую сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги
Трехмесячную девочку, оставленную матерью на обочине дороги в Кузбассе, нашли мертвой, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Происшествия
Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске
Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Энергетика
Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Армия и оружие
Сдача атомной подлодки «Князь Владимир» ВМФ состоится в 2020 году
Подводный крейсер «Князь Владимир» сдадут в эксплуатацию ВМФ РФ в первой половине нового года.
Космос
Чем удивят ученые в 2020 году: кадры черной дыры и «захват» Марса
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Кремль опубликовал мультимедийный альбом «Путин. 20 лет»
К двадцатилетию работы Владимира Путина на высших государственных должностях Кремль опубликовал целый альбом фото- и видеоматериалов, многие из которых никогда ранее не были обнародованы.
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В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви
Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона.