Энергетика

РБКРБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
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«Нафтогаз» раскрыл подробности контракта о транзите российского газа

Известиявчера в 17:19

В «Нафтогазе» назвали неординарным подписание контракта по газу

Телеканал 360°вчера в 18:13

«Качай или плати»: директор «Нафтогаза» рассказал о контракте на газ с РФ

News.ruвчера в 18:10

В «Нафтогазе» назвали принцип газового контракта с Россией «неординарным»

Евразия Dailyвчера в 17:37

Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»

Вести.Ruвчера в 18:43

В «Нафтогазе» заявили, что контракт с РФ на транзит предполагает принцип «качай или плати»

ТАССвчера в 17:15

«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

РБКвчера в 16:43
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Политика

Зеленский рассказал о деталях газового контракта с «Газпромом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить более $7 млрд по пятилетнему газовому контракту с Россией, о подписании которого стало известно 31 декабря.
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Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".
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За год индекс салата «Мимоза» вырос на 3 процентных пункта. Об этом сообщает RT, со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».
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В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения

Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
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Западные СМИ обратили внимание на особенность нового российского танка "Армата", которой нет у танков США и Великобритании.
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«Питтсбург» обыграл «Оттаву» с тремя очками Малкина

Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл команду «Оттава Сенатроз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) дисквалифицировал чешского форварда московского "Динамо" Дмитрия Яшкина на один матч регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте турнира.
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Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя

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Российская газета вчера в 23:35
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В Сети появились рендеры смартфона Huawei P40 Pro

Китайский технологический гигант компания Huawei готовится вскоре представить новый смартфон P40 Pro.
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Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж

Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
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Армия и оружие

Беспилотник США совершил разведку у границ Крыма

Популярный мониторинговый ресурс PlaneRadar опубликовал данные, благодаря которым стало известно о том, что американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 провел разведку вдоль черноморского побережья России.
Ferra 28 декабря в 08:57
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Бузову осудили за новогодние каникулы в Куршевеле

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск с блогером Давидом Манукяном, передает Super.
Газета.Ru вчера в 09:57
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Строители «Северного потока-2» отказались работать

Lenta.ru вчера в 08:46
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Неймар: «Меня раздражает расизм. Это неприемлемо»

Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил проблему расизма в современном футболе.
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Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин.
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Политика

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Газета.Ru 01:18
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости вчера в 13:55
Армия и оружие

Помпео объяснил авиаудары США в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщил Помпео на странице в Twitter.
РБК вчера в 20:33
Экономика

Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам

По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Известия 01:25
Спорт

Ласицкене отказалась встречаться с руководством ВФЛА

Легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не станет встречаться с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Коммерсантъ вчера в 22:27
Космос

Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры

Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
N+1 23 декабря в 19:02
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На юге Москвы произошел пожар на складе газовых баллонов

РБК 00:21
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ВЦИОМ перечислил самые популярные у россиян новогодние блюда

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал о самых популярных блюдах на новогодних столах россиян.
iReactor вчера в 23:36
Армия и оружие

Праздничный концерт для российских военных прошел на авиабазе Хмеймим

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Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
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Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
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Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.
RT на русском 28 декабря в 09:20
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Вулканизм оказался связан с вращением Земли

Ламбер и Соттили сопоставили данные о сейсмических событиях в районе Этны и собственно извержениях с информацией о полярном движении.
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