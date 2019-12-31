Энергетика
РБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»
Вести.Ruвчера в 18:43
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Бузову осудили за новогодние каникулы в Куршевеле
Фигурное катание
Загитова нервно отреагировала на объятия поклонников
Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова нервно отреагировала на попытку фанатов обняться с ней.
Культура
Пригожин заявил критикам Пугачевой о праве артиста умереть на сцене
Ранее Соседов раскритиковал возвращение на сцену «немощной» и «еле дышащей» Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова, заявив, что артисты должны выступать только в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Наука
Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака
Австралийские специалисты выяснили, что в некоторых случаях избыточный вес может помогать в борьбе с раком.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Общество
Карлос Гон объяснил отъезд из Японии «политическим преследованием»
Бывший глава Nissan Карлос Гон заявил, что он находится в Ливане и не скрывается от правосудия, а стремится избежать «несправедливости и политического преследования» в рамках уголовного процесса в Японии за предполагаемые финансовые нарушения.
Футбол
Первым тренером клуба Бекхэма станет уругваец Диего Алонсо
Первым тренером новичка MLS «Интер Майами» станет уругваец Диего Алонсо, утверждает Miami Herald.
Общество
В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием
Группа курсантов, проходящих подготовку на курсах для тюремных надзирателей в Западной Вирджинии, "в знак уважения" регулярно встречала нацистским приветствием своего инструктора, которая считала себя "крутой как Гитлер", следует из доклада департамента штата по военным вопросам и общественной безопасности.
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Здоровье
Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку
Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Происшествия
Председателя счетной палаты Горно-Алтайска подозревают в мошенничестве
По подозрению в мошенничестве задержан председатель контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктор Сорокин.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro сможет полностью заряжаться за 35 минут
Общество
Продажи Huawei выросли на 18%, несмотря на санкции США
Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies заявила о росте продаж примерно на 18% в 2019 году, сообщает Associated Press.
Армия и оружие
Израильские F-35 пролетели рядом с позициями российских С-300 и С-400 в Сирии
Израиль впервые заявил о полётах F-35 рядом с позициями С-300 и С-400 в Сирии.
Армия и оружие
Американским военным запретили пользоваться TikTok
Служащим Вооруженных сил (ВС) США запретили использовать китайское приложение TikTok, сообщает портал Military.com со ссылкой на представителя американских ВС Робин Очоа.
Энергетика
Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
Общество
Знаки зодиака, которым повезет в деньгах в начале 2020 года
Астрологи рассказывают, кто станет богаче уже в начале будущего года. Овен – этому знаку всегда во всем везет: и в любви, и в деньгах.
Космос
Напечатанный на 3Д принтере ракетный двигатель испытали в Красноярске
Музыка
Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»
Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Происшествия
Трехмесячную девочку нашли мертвой на обочине в Кузбассе
Происшествия
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем
В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер летел из Новосибирска в Москву.
Гаджеты
Xiaomi презентовала новые умные часы Watch Color
С 3 января 2020 года в Китае начнут продаваться умные часы Xiaomi Watch Color.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Новосибирске
Кино