Энергетика

РБКРБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
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Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»

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В «Нафтогазе» назвали неординарным подписание контракта по газу

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«Нафтогаз» раскрыл подробности контракта о транзите российского газа

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News.ru18:10

«Нафтогаз» надеется, что новый транзитный контракт с Россией будет выполняться

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В «Нафтогазе» заявили, что контракт с РФ на транзит предполагает принцип «качай или плати»

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«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

РБК16:43
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Вывод судов Allseas из строительства "Северного потока-2" произошел на фоне санкций США в отношении компаний, участвующих в прокладке российских газопроводов.
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Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», оснащенный универсальным ракетным комплексом «Калибр», вошел в состав Черноморского флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
РБК 28 декабря в 09:21
Армия и оружие

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Pravda.Ru 11:25
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С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
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Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
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Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
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Презумпцию согласия на донорство органов могут закрепить в законе

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В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину

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Следователи СК направили в суд более 80 тыс. уголовных дел в 2019 году

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В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за сто лет

Самый низкий показатель прироста населения за последние сто лет зафиксирован в Соединенных Штатах в 2019 году, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 19:54
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Piter.tv 03:58
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