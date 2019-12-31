Энергетика
РБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
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Общество
Опрос: большинство южнокорейцев считают свою страну «адом»
По данным издания, восемь из десяти южнокорейцев в возрасте от 19 до 34 лет считают свою родину "адом", а 75% заявили, что надеются уехать.
Общество
В Канаде отменили почти 200 рейсов из-за снегопада
Около 200 авиарейсов отменили аэропортах в столице Канады Оттаве и в провинции Квебек из-за ледяного дождя и снегопада, сообщает телеканал CTV.
Армия и оружие
«Малахит» готовит арматуру для обитаемого подводного аппарата
Политика
Посол США в Польше указала Путину на зачинщиков Второй мировой войны
Американский посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщила, кто является истинными виновниками начала Второй мировой войны.
Экономика
Минимальный размер оплаты труда в Великобритании в апреле вырастет на 6,2%
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Великобритании в 2020 году увеличится на 6,2%. Об этом свидетельствует заявление, размещенное во вторник на сайте британского правительства.
Технологии
Назвали преимущества кнопочного телефона перед смартфоном
Специалисты назвали преимущества кнопочного телефона перед смартфоном, и они на самом деле небольшие.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Здоровье
Новая поликлиника в Елшанке начала принимать пациентов
Поликлиника находится в 3-х этажном здании, рядом с многоквартирным домом, который был возведен для переселенцев из аварийного жилья в рамках благотворительного проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Футбол
«Рома» сменит владельца в ближайшие часы
В ближайшие часы «Рома» объявит о смене владельца. Компания The Friedkin Group достигла договорённости о покупке римского клуба.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге
Дзержинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанного по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники в Санкт-Петербурге и участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Политика
Allseas не станет возобновлять строительство «Северного потока-2»
Вывод судов Allseas из строительства "Северного потока-2" произошел на фоне санкций США в отношении компаний, участвующих в прокладке российских газопроводов.
Армия и оружие
В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами»
Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», оснащенный универсальным ракетным комплексом «Калибр», вошел в состав Черноморского флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
Армия и оружие
Помпео назвал удары США по Ираку оборонительными действиями
Госсекретарь США Майк Помпео квалифицировал серию агрессивных американских военных ударов в Ираке и Сирии, в результате которых погибли более двух десятков человек, как "оборонительные действия", направленные на защиту интересов его страны на Ближнем Востоке.
Экономика
Максимальный размер долга будет ограничен с 1 января
С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Хоккей
Сборная Канады по хоккею обыграла Германию на МЧМ-2020
Молодёжная сборная Канады по хоккею победила Германию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Здоровье
Презумпцию согласия на донорство органов могут закрепить в законе
Важно, что в законопроекте детально прописана обязанность врачей после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика
В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Хоккей
Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020
Энергетика
В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину
Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Футбол
Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»
Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
Общество
Следователи СК направили в суд более 80 тыс. уголовных дел в 2019 году
Достаточно сказать, что в минувшем году следователями в суд направлено более 80 тыс. уголовных дел.
Общество
В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за сто лет
Самый низкий показатель прироста населения за последние сто лет зафиксирован в Соединенных Штатах в 2019 году, передает ТАСС.