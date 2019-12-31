Энергетика

РБКРБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
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Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»

Вести.Ruвчера в 18:43

«Качай или плати»: директор «Нафтогаза» рассказал о контракте на газ с РФ

News.ruвчера в 18:10

«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

РБКвчера в 16:43

В «Нафтогазе» заявили, что контракт с РФ на транзит предполагает принцип «качай или плати»

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В «Нафтогазе» назвали неординарным подписание контракта по газу

Телеканал 360°вчера в 18:13

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение о транзите российского газа

Ведомостивчера в 16:48

«Нафтогаз» раскрыл подробности контракта о транзите российского газа

Известиявчера в 17:19
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

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Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
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Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»

Санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными, об этом говорится в материале журнала Forbes.
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Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
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Vivo объявила о начале сотрудничества со «Связным».
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Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды

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Рассекречен давний план вовлечения России в НАТО

В документе подчёркивается, что такой статус РФ дал бы Североатлантическому альянсу основание для расширения отношений НАТО с таким государствами, как Украина, Белоруссия и Молдавия, а также странами Прибалтики.
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Стали известны лучшие игроки КХЛ в декабре

Голкипер екатеринбургского "Автомобилиста" Якуб Коварж, защитник финского "Йокерита" Микко Лехтонен, форвард казахстанского "Барыса" Роман Старченко и игрок обороны московского "Спартака" Аким Тришин признаны лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в декабре, сообщается на официальном сайте КХЛ.
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В фруктах были найдены карантинные объекты. С 6 января Россельхознадзор запретил поставки цитрусовых из Китая.
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Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
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Комедия «Холоп» возглавила российский прокат

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Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики

США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
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Официальный курс евро на вторник вырос до 69,34 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 30,57 копейки - до 69,3406 рубля, курс доллара снизился на 12,58 копейки - до 61,9057 рубля, следует из данных Банка России.
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Депутат Виталий Милонов предложил ввести наказание для водителей, злоупотребляющих "аварийкой" и тех, кто провоцирует пробки.
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Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекал в 2019 году.
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Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Соседову на критику Пугачевой

Известный продюсер Иосиф Пригожин ответил на негативную критику в адрес артистов, которые уже много лет выступают на сцене.
Pravda.Ru 03:56
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В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по подписанию соглашения

"Газпром" и "Нафтогаз" пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от всех исков, по которым нет окончательного решения суда.
РИА Новости вчера в 06:41
Общество

Голикова назвала фишкой России многодетные семьи

Отличительная черта российских семей — наличие двух-трех детей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия-24».
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На Украине назвали историческим решение об энергонезависимости от РФ

Ранее 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах получить более $7 млрд по газовому контракту с Россией, рассчитанному на пять лет, после подписания между Москвой и Киевом соглашения об обнулении взаимных претензий и выплаты компенсаций «Нафтогазу» от «Газпрома».
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Затянувшиеся переговоры РФ и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
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В рекламе показали новые умные часы Xiaomi Watch Color

В социальной сети Twitter автор странички AndroidSaint опубликовал рекламный ролик новых Xiaomi Watch Color.
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Леонид Слуцкий: «Пытаюсь включать самоиронию, ведь все мы должны получать удовольствие от футбола и нашей жизни»

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Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
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В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне

В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Газета.Ru 05:25
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